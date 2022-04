Map 1 : City Palace Map 2 : Control Room Map 3 : Digital Archives Map 4 : Sky Platform Map 5 : Wi-nG:5 Lobby

La spécificité de ce tournoi est qu'il se déroule sur des maps entièrement créées pour l'occasion. De quoi mettre les stratégies des pros de côté et miser uniquement sur le AIM et skillz perso. Toujours dans un thème futuriste, les cartes possédent chacune leur smécaniques de jeu et sont au nombre de 5 cette année :Chaque carte est une étape pour chaque équipe et au fur et à mesure des point engrangés, celles-ci peuvent tenter enfin d'arriver à la grande arène finale : WI-nG:5!

Toutes ces cartes sont téléchargeables directement depuis Steam Workshop et sur le Faceit tournament hub.



Pour ce tournoi ,2 qualifiers sont prévus le mardi 26 avril (à partir de 19 heures) et le mercredi 4 mai (à partir de 19 heures) via le le lien FaceIT

Alors que l'année passée, la finale nationale s'était déroulée pendant la made in asia, pour cette édition elle se déroulera pendant le PGL Major d'Anvers du 21 mai prochain. De quoi faire monter l'adrénaline puisque cet évènement accueillera aussi sur CS:GO les plus grandes équipes europénnes.



Le gagnant pourra alors tenter sa chance lors du Red Bull Flick Invitational de Copenhague qui se déroulera du 16 au 20 novembre 2022 et ensuite la grande finale mondiale dont la date est encore à définir. Un voyage en europe ou dans le monde qui fera rêver plus d'un e-sportif !