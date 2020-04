C'est un coup de tonnerre qui vient de s'abattre sur la scène Rainbow Six mondiale. Le coach de l'équipe Rogue, le belge Laurent "Crapelle" Patriarche, vient d'annoncer son départ de la structure américaine !



Quelques jours seulement après son titre de champion d'Europe sur Rainbow Six Siege, Rogue vient d'officialiser le départ du coach de l'équipe ! Alors que tout semblait enfin sourire aux six hommes, cette annonce inattendue a fait l'effet d'une bombe sur la scène compétitive de la discipline !



Investi dans le projet depuis presque trois ans et pleinement responsable du succès actuel de l'équipe, "Crapelle" aura su, au fil des saisons et des différents joueurs sous ses ordres, démontrer au monde entier sa capacité à mener un groupe et à rebondir lorsque l'équipe était au plus bas. Malheureusement, les résultats en dents de scie de la line-up auront eu raison du moral des troupes.

Notre compatriote, convaincu de ne plus pouvoir répondre aux attentes de ses joueurs et ayant la sensation de les brider, a préféré libérer sa place afin de leur offrir l'opportunité de prendre un nouveau départ.



"Crapelle" a également ressenti le besoin personnel de changer d'air, d'affronter de nouveaux défis et c'est donc chez un nouvel employeur que le meilleur coach du pays compte se relancer.



© Kitomy

"J'ai pris, il y a quelques jours, la décision de quitter Rogue et le projet que j'ai rejoint il y a maintenant presque trois ans. Cette décision est motivée par mon besoin de changer d'air, d'écrire une nouvelle page de mon histoire mais surtout par mon envie de continuer à grandir en tant que coach, mais aussi comme personne. Je ne sais pas encore ce que le futur me réservera, mais je suis certain que c'était la meilleure chose à faire pour mon épanouissement personnel. "

Laurent "Crapelle" Patriarche



Avec son expérience et son palmarès, le Belge ne devrait pas avoir de mal à se trouver une nouvelle structure dans les jours à venir.



Reste à savoir si certains de ses anciens équipiers vont le suivre dans sa nouvelle aventure. On sait que l'homme s'est lié d'amitié avec quelques-uns de ses joueurs, et ce depuis de nombreuses années. On pense notamment à l'autre Belge de chez Rogue, Valentin "risze" Liradelfo, avec qui il a passé la majorité de sa carrière...