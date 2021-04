Alors que la phase classique du championnat de Belgique de FIFA, la Proximus ePro League, touche drastiquement à sa fin, le Beerschot en a profité pour faire une annonce pour le moins inattendue de la part d'un tel club.



Les Anversois viennent en effet d'officialiser la création d'une équipe complète dédiée au mode de jeu "Clubs Pro" de la simulation footballistique d'EA Sports.



Ce mode de jeu est très différent du un contre un classique utilisé en ePro League puisque chaque joueur va créer son propre avatar dans le jeu et ne contrôlera que lui lors des matchs. À l'instar d'un match de football normal, ce sont donc 22 acteurs qui s'affrontent sur les terrains virtuels, chacun avec son propre joueur et son propre rôle.



Afin de réunir tout ce petit monde, le Beerschot a lancé une grande opération de recrutement via ses réseaux sociaux. Près de 150 candidatures ont été récoltées par les responsables de la section esportive du club, ce qui a conduit à plusieurs semaines de test afin de sélectionner l'équipe la plus homogène et compétitive possible.

Ce procédé, ouvert à tous, a ainsi permis à des habitués du jeu d'évoluer aux côtés de supporters du club, le tout dans la bienveillance et la bonne ambiance. Au final, ce sont seize joueurs qui ont été retenus et qui composent désormais l'équipe du Beerschot esports.

© K. Beerschot V.A.

La période de recrutement semble déjà avoir porté ses fruits puisque l'équipe vient d'engranger ses deux premières victoires dans l'une des plus importantes plateformes européennes de tournois dédiée à ce mode de jeu : Virtual Pro Gaming (VPG). Le Beerschot y est engagé dans deux ligues différentes (League 2 South et League Benelux) et y truste déjà le haut du classement !

Les ambitions de l'équipe sont claires : atteindre les premières places de chaque championnat afin de passer dans la division supérieure au plus vite. Une qualification pour une compétition européenne sur la plateforme est également au menu de l'ambitieux effectif mauve et blanc.



© K. Beerschot V.A.

De son côté, le club espère toucher une communauté plus large au travers de sa section esportive, notamment en proposant du contenu inédit sur ses chaînes Twitch et YouTube.



Ce transfert est donc bénéfique aux deux parties et pourrait donner des idées à d'autres écuries de première division...