Recruté à l'époque par Corentin "Gotaga" Houssein, notre compatriote faisait partie du noyau dur de la section Fortnite chez Vitality. Un peu en retrait de la scène compétitive ces derniers mois, "Adz" endossera désormais le rôle d'ambassadeur de la Ruche.



La structure la plus emblématique du moment sur la scène esportive française, Team Vitality, continue son ménage de printemps dans sa section Fortnite. Après le départ des Français Hassairy "KeolyS" Zakaria et Maxime "Maxalibur" Ollivier, respectivement chez LDLC OL et Grizi Esport, et celui de notre compatriote Evan "DRG" Depauw chez Solary, c'est au tour d'un des piliers de la section de changer de statut.

Le Battle Royale d'Epic Games a fait son apparition dans la Ruche au mois d'août 2018. Quatre ténors de l'époque s'étaient alors alliés pour former la première équipe Fortnite de la Team Vitality : Corentin "Gotaga" Houssein, Mickaël "Mickalow" Maruin, Maxime "Robi" Dambrine et Adil "Adz" Kamel.



© Team Vitality

Ce recrutement avait fait les gros titres à l'époque de par les ambitions de la structure et la renommée des joueurs. Malheureusement, la sauce ne prendra jamais et ce qui devait devenir une des meilleures équipes du monde finira dans les oubliettes de la discipline, forçant la structure à engager d'autres joueurs plus performants pour redorer un peu son blason sur la scène compétitive.

Ce qui a très vite posé la question du futur de cette line-up de stars. La Team Vitality a trouvé la parade en nommant les trois français en tant qu'ambassadeurs de la marque. Ce qui a longtemps laissé "Adz" dans une situation assez floue aux yeux du grand public, ne sachant trop s'il faisait encore partie de l'équipe compétitive ou s'il avait plus un rôle d'animateur de la communauté. C'est aujourd'hui plus clair puisque la structure vient (enfin) d'annoncer que le Belge accédait au statut d'ambassadeur, au même titre que ses anciens équipiers.



Décision logique de la part du staff, qui n'a finalement fait qu’officialiser un statut déjà endossé officieusement depuis quelques temps par notre compatriote.



Concrètement, ce nouveau rôle va permettre à "Adz" de représenter la marque Vitality dans tous ses projets, notamment en stream. Il servira en quelque sorte de relai entre la communauté et la structure et aura pour mission d'assurer une visibilité maximale à la Ruche, tant au niveau national qu'international. C'est probablement la reconversion rêvée pour un ancien joueur professionnel attaché à ses couleurs.