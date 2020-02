Quelques semaines après son compatriote Klaivert "Teeqzy" Dervishi, c'est au tour d'Adil "Adz" Kamel, joueur de la Team Vitality, de lancer un challenge à sa communauté. Un "deathrun" dont les trois premiers se partageront la somme de 5.000€ !

Depuis que Fortnite s'est doté de la possibilité de créer ses propres cartes ainsi que ses propres modes de jeu, de nombreux nouveaux défis ont vu le jour. Après le "Map Edit" qui consiste à éditer le plus rapidement possible des constructions afin de se frayer un passage jusqu'à un point donné, c'est le "deathrun" qui fait actuellement fureur auprès des joueurs.



© Epic Games

Ce mode de jeu consiste, comme son nom l'indique, à parcourir le plus rapidement possible un parcours créé de toutes pièces par un joueur. Semé de pièges et d'embûches en tout genre, le décor n'aura de cesse de tenter de vous éliminer et il vous faudra faire preuve de patience et de réflexes pour atteindre la ligne d'arrivée en un seul morceau. Ce genre de course meurtrière mettra vos nerfs à rude épreuve et vous demandera de mettre en action toutes vos qualités de joueur afin de rallier l'arrivée.

C'est précisément ce mode de jeu qu'a choisi notre compatriote "Adz" pour titiller sa communauté. Il a ainsi créé, avec trois autres joueurs, une carte de "deathrun" à son nom et l'a partagée sur ses réseaux sociaux. Le challenge, qui se terminera le 29 février, sera doté d'un cashprize de 5.000€ ! Le joueur qui aura établi le meilleur temps au terme des trois semaines qui arrivent repartira avec 4.000€, le deuxième 700€ et le troisième 300€.



La carte propose une difficulté croissante répartie sur plusieurs niveaux. Dans chacun d'eux, il vous faudra survivre tout en ramassant des pièces d'or placées à des endroits stratégiques du parcours. Attention, l'obtention de toutes ces pièces sera obligatoire afin de valider votre temps final. Cette récolte devra évidemment se faire le plus rapidement possible. Il s'agit d'une course de rapidité avant tout !



De nombreux streamers ont pris le défi à bras le corps et sont actuellement occupés à tenter de terminer ce "deathrun". Malgré la difficulté extrêmement relevée de ce dernier, un joueur a déjà réussi l'exploit de récolter l'ultime pièce d'or et ainsi valider sa participation.



Attention, afin d'officialiser votre parcours, n'oubliez pas de l'enregistrer et de publier la vidéo sur Twitter ou YouTube avec le hashtag #ADZRUN !

Voici le code à entrer dans le mode créatif de Fortnite pour avoir accès à la carte : 1091-8126-0936.