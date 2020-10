La WebTV de chez Solary, dédiée à Hearthstone, a proposé à son énorme communauté un nouvel événement de taille sur le mode Battlegrounds du jeu de cartes de Blizzard.

En collaboration avec Predator France, le tournoi, appelé #SOLACER, était doté de 2.500€ de cashprize et a rassemblé plusieurs centaines de joueurs dans une qualification unique jouée à la fin du mois de septembre.



Parmi la masse des participants, de nombreux Belges ont tenté leur chance lors de ce tournoi de qualification. Malheureusement, seuls deux de nos compatriotes vont réussir à atteindre la phase finale de la compétition grâce à des invitations reçues de leur structure (également organisatrice de l'événement) : Michaël "Maverick" Looze (Solary) et Arnaud "Oliech" Stassart (Solary).

Seize joueurs (huit invités et autant de qualifiés) se sont donc affrontés dans une première étape destinée à envoyer les huit meilleurs en grande finale de cette #SOLACER. Parmi les rescapés de cette première joute, on a pu y compter nos deux représentants, bien déterminés à faire honneur à leur structure !



© Blizzard

La grande finale s'est jouée en sept manches, chacune rapportant plus ou moins de points en fonction de la place finale de chacun (de 1 à 10 points). Un classement général a alors pu être établi en fonction de ces points.

"Maverick", malgré une troisième place lors du quatrième match et une victoire deux rounds plus tard, n'a pu faire mieux qu'accrocher la sixième place au classement final de la compétition. Honorable pour un joueur plus habitué à la compétition sur le mode classique du jeu !

C'est son compatriote et collègue "Oliech" qui va finir par s'illustrer en remportant deux manches et en terminant sur le podium de deux autres. Avec 49 points au total, le Liégeois termine sur la plus haute marche du podium et remporte ainsi un premier succès en tournoi sur le mode "Battlegrounds" !