Quelques semaines seulement après son retrait de la scène compétitive, l'ancien joueur de l'équipe aAa fait son come-back pour notre plus grand plaisir.

Depuis l'arrêt de la section Counter-Strike : Global Offensive de la mythique structure against All authority, notre compatriote semblait moins motivé à l'idée de se replonger à 100% dans un nouveau projet. Cela aura été finalement confirmé par son ancien équipier Flavien "wallax" Lebreton, qui a annoncé fin 2019 le retrait de la scène compétitive de son ami belge.



Cette nouvelle marquait le départ d'un pilier de la scène CS:GO belge. Ayant débuté sa carrière en 2012, notre compatriote aura écumé une dizaine de structures telles que Brussels Guardians, MadCorps, E-Corp Bumpers, WySix pour terminer par la plus emblématique : aAa.

Il aura également écrit quelques belles lignes à son palmarès ces dernières années : victoires en LanEx, podium à l'ESWC 2017, trois podiums dont une victoire en ESL Championnat National et une victoire à l'Orléans Game Show. Mais MetaL, c'est également de nombreuses participations en mix à des événements belges tels que la LanUp, la LouvardGame, ...



En véritable passionné, il n'a jamais manqué l'occasion d'apporter sa touche à la scène CS:GO belge. L'apothéose de sa carrière aura peut-être été sa participation aux World Championships 2015 sous les couleurs de l'équipe nationale. Il a alors évolué aux côtés de joueurs comme Kevin "Ex6TenZ" Droolans, Adil "ScreaM" Benrlitom, Antoine "to1nou" Pirard et Pierre "NpK" Henkinet.



© Team Belgium

Son retrait a donc été une vraie perte pour l'esport belge et marquait peut-être la fin d'une génération dorée après le retrait progressif des joueurs cités ci-dessus.

Ceci étant, nous avons enfin appris une bonne nouvelle en ce début 2020 avec le retour aux affaires de MetaL ! Personne ne l'avait vu venir mais c'est sur Twitter que nous avons appris l'arrivée du Belge dans la structure suisse Fragbox Gaming. Méconnue chez nous, elle est basée à Lausanne et représente un cybercafé portant le même nom. Elle a notamment représenté la Suisse lors de l'ESWC 2006 avec dans ses rangs un certain Mathieu "Maniac" Quiquerez !

Notre compatriote, entouré des Français Benjamin "waneG" Taquet (ex-aAa), Thibault "EMYOR" Soulet (ex-Vexed, ex-eFrog, ex-aAa), Remi "Diviiii" Alexandre et Jason "Jas_x" Laurent (ex-BeGenius), est tout de suite rentré en action ce week-end à l'occasion des Supreme Masters 2020. La compétition, jouée en Suisse, réunissait 32 équipes autour d'un cashprize d'environ 8.000€.



© Supreme Masters

Sortis invaincus de leur groupe, les cinq hommes viendront ensuite à bout de l'équipe polonaise Pompa Team avant d'échouer en quart de finale face aux Suédois de chez Savage.gg (futurs finalistes de la compétition). Première sortie plutôt encourageante pour la nouvelle lineup.



Cependant, celle-ci, composée pour l'occasion, pourrait encore subir l'un ou l'autre changement avant une éventuelle officialisation définitive au sein de la structure. L'équipe n'a effet signé, pour le moment, que pour jouer les Supreme Masters.



MetaL est en tout cas ravi de ce retour : "waneG m'a proposé de faire les Supreme Masters en Suisse. Après plusieurs semaines d'arrêt, le fait de reprendre les entrainements pour la LAN, l'ambiance sur place et entre nous m'a redonné l'envie, la motivation et le goût du jeu. Je peux aujourd'hui annoncer que vous allez me revoir en activité sur la scène compétitive !".