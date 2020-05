Les Call of Duty Challengers (CDC) battent à nouveau leur plein depuis l'annonce de leur passage en ligne jusqu'à la fin de saison. La huitième étape, censée se dérouler en Floride, a eu lieu ce week-end et a de nouveau fait le plein de participants.



La scène compétitive de Call of Duty, légèrement dans l'ombre de la bataille actuelle entre CS:GO et Valorant ainsi que de son propre mode Battle Royale, continue son petit bout de chemin et attire toujours autant les foules. Plus de 250 équipes s'étaient inscrites pour l'occasion et se sont affrontées pour tenter de décrocher une part des 6.000€ mis en jeu ainsi que de nouveaux points au classement général.

© Activision

Notre meilleur représentant en CDC, Bjarne "Denza" Sleebus, a une nouvelle fois participé à l'événement. À nouveau sous les couleurs de son ancienne structure "Team WaR", le jeune homme et ses équipiers ont remporté les deux dernières manches du circuit et faisaient office de favoris à la victoire finale.

Grâce à leur statut de tête de série, les cinq hommes ont eu un parcours relativement tranquille jusqu'à la phase de play-offs de la compétition. Malheureusement, la "Team WaR" va échouer une première fois en demi-finale du Winner Bracket face à l'équipe "El Jefa". Rien n'était cependant perdu puisque la présence d'un Looser Bracket pouvait permettre à notre compatriote d'espérer une nouvelle finale.

Ce ne fut pas le cas cette fois-ci puisqu'il sera éliminé en demi-finale de ce Looser Bracket par la structure française "TrainHard Esport". La "Team WaR" échoue donc au pied du podium de cette huitième étape, engrangeant tout de même 3.600 points supplémentaires au classement général.



© Team WaR

Ironie du sort, ce sont les deux tombeurs de notre compatriote et ses équipiers qui se retrouveront en finale ! C'est "El Jefa" qui finira par s'imposer devant "TrainHard Esport".

La prochaine étape devait être organisée par les "Seattle Surge", sur place, et se déroulera finalement en ligne du 23 au 24 mai.