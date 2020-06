Les "Ignition Series" sont un ensemble de tournois créés en partenariat avec les joueurs et joueuses, les équipes, les créateurs de contenu et divers organisateurs du monde entier, tous unis pour bâtir l'écosystème compétitif de Valorant.



C'est le premier pas de Riot Games depuis le lancement officiel du jeu pour favoriser la compétition à grande échelle et offrir du contenu de qualité à sa communauté.



© Riot Games

Prévues pour s'étendre sur la planète entière, ces "Ignition Series" ont été inaugurées ce week-end en Europe et au Japon. C'est la structure G2 Esports qui a eu cet honneur pour le Vieux Continent en organisant son "G2 Esports Valorant Invitational", un tournoi réunissant huit équipes construites autour de leur capitaine. La particularité de cette compétition étant que ces chefs d'équipe n'ont pas pu sélectionner leurs équipiers, ces derniers leur étant imposés et présentés la veille du tournoi !



G2 Esports n'a donc pas dérogé à la règle de ses précédents tournois Valorant en tentant d'éviter les équipes compétitives déjà formées et en redistribuant à chaque fois les cartes, soit en imposant des équipes "nationales", soit en mettant en place ce genre de stratagème. Cette nouvelle compétition offrait donc peu de place à la stratégie commune et misait avant tout sur la capacité d'adaptation ainsi que le niveau individuel de chaque joueur.

Pour l'occasion, ce sont 15.000€ qui ont été mis en jeu mais aussi et surtout le premier titre officiel sur le circuit européen !



Huit capitaines, provenant de tous les horizons esportifs, ont donc été nommés par les organisateurs afin de tenter de mener leur équipe sur la plus haute marche de la compétition. On notera parmi eux la présence de l'influenceur français Adrien "ZeratoR" Nougaret, du nouveau capitaine de l'équipe Valorant chez G2 Esports, Oscar "mixwell" Cañellas Colocho ainsi que de notre compatriote Kévin "Ex6TenZ" Droolans.

© G2 Esports

Comme annoncé, ces huit chefs d'équipes n'ont découvert leurs équipiers que peu de temps avant le début du tournoi. G2 Esports a bien entendu puisé dans la scène compétitive en formation de Valorant afin de créer des équipes un minimum compétitive, ne fût-ce que par certaines individualités.



Côté belge, c'est David "davidp" Prins qui a eu la chance d'être retenu pour ce tournoi sur invitation. Il a intégré la "Team Mixwell" en compagnie d'un autre joueur francophone, Charles "CREA" Beauvois de l'équipe "HypHypHyp".

Voici la composition finale des huit équipes engagées :

© G2 Esports / D.R.

Le tournoi a d'abord divisé ces line-ups en deux groupes afin d'envoyer les trois meilleures de chacun d'eux dans une phase de play-offs jouée dans un arbre à élimination directe et au meilleur des trois manches (BO3).

Les deux équipes ayant un peu de noir-jaune-rouge dans leurs veines ont connu un parcours différent mais sont toutes deux passées à l'étape suivante ! La Team Mixwell aura survolé sa poule en ne perdant aucun match (se qualifiant ainsi directement en demi-finale) alors que la Team Ex6TenZ s'est qualifiée sur le fil avec une victoire pour deux défaites.

Celle-ci a donc dû jouer un quart de finale face à la Team draken, composée de joueurs évoluant chez NiP, G2 Esports ou encore fish123. Cette dernière ne va faire qu'une bouchée de notre compatriote et ses équipiers en s'imposant facilement 2 à 0 (13-4 sur Haven et 13-4 sur Split). Fin de parcours prématuré donc pour Ex6tenZ, ce dernier espérant sans doute mieux pour son éventuel futur retour aux affaires.

De son côté, la Team Mixwell, directement envoyée en demi-finale, a déroulé face à la Team ANGE1 (13-6 sur Haven et 13-10 sur Ascent), se propulsant ainsi en finale. Elle y a retrouvé la Team draken, qualifiée grâce à sa victoire face à la Team Taimou en demi-finale.

Sur papier, la Team Mixwell était largement favorite avec des joueurs ayant déjà remporté des titres sur Valorant. La logique a d'ailleurs été respectée puisque c'est un 2 à 0 net et sans bavures (13-7 sur Haven et 13-1 sur Split) qui a offert le titre à notre compatriote et ses équipiers !

© G2 Esports

Un petit mois seulement après sa victoire lors du G2 Esports European Brawl II, David "davidp" Prins a donc remis le couvert ce week-end en ajoutant une nouvelle ligne d'envergure à son palmarès. Espérons que cela lui ouvre les portes d'une nouvelle carrière esportive !