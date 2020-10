La Trackmania Grand League, première compétition lancée par Nadeo sur le nouvel opus de la licence, s'apprête à rentrer dans sa dernière ligne droite. Après six manches disputées durant un peu plus d'un mois, les huit meilleurs pilotes de la saison vont avoir l'occasion de s'expliquer dans des playoffs relevés et déterminants pour la course au titre !

Parmi les seize pilotes au départ de la compétition, un Belge était présent sur la ligne de départ : Dennis "Scrapie" Heinen. Fraîchement arrivé dans la structure Lazarus, notre compatriote misait énormément sur cette compétition pour se refaire une santé sur le jeu.

C'est d'ailleurs en trombe que le jeune homme a commencé son parcours avec une troisième place lors de la première manche du championnat. Malheureusement, les choses ne se seront pas aussi bien déroulées par la suite avec une succession de contre-performances de la part de notre compatriote. Une 14ème, 7ème, 12ème, 10ème et 9ème place qui abandonneront "Scrapie" à la douzième position au classement général final, à 56 points des playoffs.

© Nadeo

Malgré ce résultat décevant et sa non-qualification pour la suite de la compétition, le jeune homme peut tout de même se féliciter d'avoir pu à nouveau se frotter à la crème mondiale de la discipline et de lui avoir même tenu tête par moment !