La Team Vitality enchaine les départs dans son équipe Fortnite. Après les Français Hassairy "KeolyS" Zakaria et Maxime "Maxalibur" Ollivier, c'est au tour de notre compatriote de prendre son envol de la Ruche.

La structure la plus emblématique du moment sur la scène esportive française, Team Vitality, connait quelques déboires en cette nouvelle année. Après son élimination prématurée du BLAST Premier Spring Series sur Counter-Strike : Global Offensive et un départ mitigé dans la Ligue Française de League of Legends, c'est sa branche Fortnite qui subit actuellement un exode massif de la part de ses joueurs.

© Team Vitality

Quelques semaines seulement après le départ des Français Hassairy "KeolyS" Zakaria et Maxime "Maxalibur" Ollivier, respectivement chez LDLC OL et Grizi Esport, la Ruche continue à se dépeupler. Le jeune Belge, Evan "DRG" Depauw, a en effet annoncé hier sur ses réseaux sociaux qu'il quittait la structure.

Arrivé en juillet 2019 suite à sa qualification pour les championnats du monde de Fortnite, notre compatriote aura très vite trouvé sa place au sein de l'équipe. Ayant enchainé quelques bons résultats, en solo ou en squad avec Jérémy "4zr" Dang, Alexandre "Andilex" Christophe et un autre Belge Howard "Noward" Castiaux, il aura eu plus de mal à terminer l'année et à commencer cette nouvelle saison. Cependant, rien qui ne justifie un renvoi de l'équipe.



© Tarmac / RTBF

Si la Team Vitality, au travers de son patron Fabien "Neo" Devide, avait annoncé en début d'année une refonte de son équipe Fortnite, on ne s'attendait tout de même pas au départ de notre compatriote. Ce dernier a néanmoins rassuré ses partisans en annonçant qu'il reviendrait très vite avec de nouvelles informations concernant sa future destination.



Avec un palmarès comme le sien et une 45ème place finale lors de la dernière Coupe du monde en solo, "DRG" devrait très vite retrouver une nouvelle structure où poser ses valises. Et pourquoi pas la Team MCES ou Cooler Esport où se trouvent actuellement ses compagnons habituels de jeu?