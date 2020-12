Une fois de plus, la crème des joueurs League of Legends s'est réunie en fin d'année afin de s'affronter dans des showmatchs régionaux spectaculaires et plus funs que jamais à l'occasion du All-Star Event organisé par Riot Games.



L'événement, clôturant depuis quelques années chaque saison compétitive du MOBA phare de l'éditeur américain, a donc une nouvelle fois réuni une belle brochette de joueurs, élus par la communauté, dans des matchs amicaux opposant des équipes formées pour l'occasion et représentant chaque grand championnat (LCS, LEC, LPL, LCK).

Cette année, chacun d'eux a même été défendu par trois équipes distinctes : la "Queue Kings" composée d'influenceurs, la "Legends" composée de cinq vétérans de la discipline et la "All-Stars" composée de joueurs professionnels élus par la communauté.

Parmi les noms prestigieux au départ de la compétition, comme le Sud-Coréen Lee "Faker" Sang-hyeok, nous avons eu la chance d'y retrouver deux joueurs belges : Gabriël "Bwipo" Rau, toplaner chez Fnatic, et Ersin "Blue" Gören, midlaner chez SK Gaming.



Alors que le premier allait défendre les couleurs du League of Legends European Championship (LEC) dans la catégorie "All-Stars", et remettre également son titre en jeu dans le tournoi en 1v1, le second a eu la joie de connaitre sa première sélection dans l'événement pour participer à l'Underdog Uprising, une série de showmatchs opposant des joueurs venant de championnats mineurs (la Turkish Championhsip League (TCL) pour notre compatriote) aux quatre grands de ce monde.

Le seul et unique match disputé par "Blue" s'est malheureusement soldé par une défaite logique face aux représentants du championnat européen.



© Riot Games

Mais le clou du spectacle, la rencontre que tout le monde attendait, l'Europe face à l'Amérique du Nord, les LEC face aux LCS, a tourné en faveur de "Bwipo" et ses équipiers. Une victoire sèche 3 à 0 qui permet à notre Vieux Continent de rester au sommet du All-Star Event après sa victoire lors de l'édition précédente !

Notez également que les LEC ont remporté leur match dans la catégorie "Legends", après avoir laissé le point des "Queue Kings" aux Américains lors du premier duel.

L'autre événement majeur de cet All-Star Event a été le tournoi en un contre un. Après son titre de l'an passé, "Bwipo" avait à coeur de réaliser le doublé et ainsi démontrer une nouvelle fois qu'il fait bel et bien partie des meilleurs joueurs solo de la planète ! Malheureusement, le côté "online" de l'événement a obligé les organisateurs à diviser cette compétition en quatre tournois régionaux distincts. C'est donc dans la section LEC, face à d'autres Européens, que notre compatriote a évolué cette année.



© Riot Games

Après une première victoire facile face au streameur français "Corobizar", notre compatriote a une nouvelle fois roulé sur la concurrence pour se qualifier en finale de l'événement. Des succès face à Michał "Ravenno" Owczarski (Imperial Esports) puis face à son équipier en club, Oskar "Selfmade" Bodere, ont donc conduit le Belge dans l'ultime rencontre du tournoi face à l'Allemand Frederik "NoWay" Hinteregger et son Anivia destructrice.

C'est finalement une victoire disputée, acquise dans un match spectaculaire, qui a offert le doublé au joueur de chez Fnatic et son Panthéon. Gabriël "Bwipo" Rau est donc le meilleur joueur en un contre un dans la compétition pour la deuxième année consécutive !