Les "All-Stars" de League of Legends sont un événement annuel organisé par Riot Games afin de mettre un terme définitif à la saison en cours en proposant une compétition fun et spectaculaire aux nombreux passionnés de la discipline.



Afin de réunir les joueurs les plus appréciés du circuit, des votes ont été proposés aux internautes au début du mois afin d'élire les compétiteurs qui auront le plaisir de représenter leur championnat dans ces "All-Stars".



En effet, pas question ici de duels entre structures professionnelles mais bien des confrontations entre joueurs élus représentant soit les League of Legends European Championship (LEC), les League of Legends Championship Series (LCS), les League of Legends Champions Korea (LCK), la League of Legends Pro League (LPL) ou d'autres régions plus mineures de la scène mondiale.

Ces "All-Stars" sont donc la seule et unique chance de voir de grands noms, adversaires toute la saison, faire équipe l'espace d'un instant pour tenter de vaincre un adversaire commun !



Les votes étant aujourd'hui clôturés, Riot Games commence à annoncer les résultats des différentes régions. En Europe, pour les LEC, notre compatriote Gabriël "Bwipo" Rau, toplaner chez Fnatic, sera au départ de la compétition pour la deuxième année consécutive ! Il avait notamment remporté le tournoi en 1v1 lors de l'édition passée !

Cette année, il sera accompagné dans sa tâche par le Polonais Oskar "Selfmade" Boderek (Fnatic), par le Tchèque Marek "Humanoid" Brázda (MAD Lions), par le Français Steven "Hans sama" Liv (Rogue) et par le Bulgare Zdravets "Hylissang" Iliev Galabov (Fnatic).



Les cinq professionnels auront donc la lourde tâche, bien qu'amicale, de défendre leur championnat phare face à des joueurs d'exception tels que la superstar Lee "Faker" Sang-hyeok venant de la LCK ou encore Cho "BeryL" Geon-hee, capitaine de l'équipe championne du monde 2020 de League of Legends !



Malheureusement, cette édition des "All-Stars" est également impactée par le coronavirus puisque l'événement aura lieu exclusivement en ligne afin de préserver les joueurs. Cette nouveauté amène bien entendu son lot de changements au niveau du format des différentes rencontres.

Deux niveaux de compétition sont désormais mis en place : l'Underdog Uprising et le Superstar Showdown. Le premier opposera des régions mineures de la scène League of Legends face aux quatre grands championnats (LEC, LCS, LPL et LCK). Cela permettra ainsi à des joueurs moins médiatisés et rarement professionnels d'affronter quelques-unes de leurs idoles.



Le Superstar Showdown fera, quant à lui, la part belle aux grands championnats en faisant s'affronter les différentes équipes composées pour l'occasion dans des duels classiques en cinq contre cinq.

Un tournoi en un contre un, comme l'an passé, aura également lieu grâce à la participation de Red Bull. "Bwipo" aura ainsi l'occasion de remettre son titre en jeu !

Notez que les LEC et ses trois grands championnats concurrents auront en réalité trois équipes qui les représenteront dans la compétition. Une "All-Stars" avec les joueurs cités plus haut, mais également une "Legends" composée de cinq anciens joueurs professionnels et une "Queue Kings" formée de cinq influenceurs.

Ces "All-Stars 2020" débuteront le vendredi 18 décembre prochain pour se terminer deux jours plus tard par le match que tout le monde attend : les LEC contre les LCS, l'Europe contre l'Amérique du Nord au meilleur des trois manches !

L'ensemble de l'événement sera bien évidemment commenté et retransmis en direct sur la plateforme de diffusion de Riot Games.