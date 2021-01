L'eDivisie, l'équivalent hollandais de notre Proximus ePro League, s'apprête à clôturer cet après-midi des semaines de compétition entre les dix-huit clubs professionnels que composent le championnat des Pays-Bas de football.



Après une phase classique pleine du suspense, les huit équipes rescapées ont disputé hier soir les playoffs de la compétition. Cette ultime étape avant la grande phase finale a opposé des clubs de premier plan tels que Feyenoord, le FC Twente ou encore l'AZ Alkmaar de notre compatriote Gilles Bernard.

Gauche : Gilles Bernard / Droite : Dani Visser © AZ Alkmaar

En effet, le jeune Limbourgeois porte la double casquette cette saison en représentant le KRC Genk dans les compétitions internationales et l'AZ Alkmaar dans cette eDivisie ! Ce choix, contesté par certains observateurs, a privé notre championnat national de la présence de Gilles, et par conséquent, d'un des meilleurs joueurs de notre pays !

Notez que ce n'est pas la première fois qu'un Belge donne la priorité au championnat hollandais puisque Stefano Pinna y avait pris part avec le PSV Eindhoven lors de la saison 2018/2019.



L'eDivisie, plus huppée, dotée de 100.000€ et donc enviée par bon nombre de joueurs belges, a eu raison du choix de notre compatriote cette année. Et bien lui en a pris puisque accompagné du Néerlandais Dani Visser (évoluant sur Xbox), Gilles aura su accrocher une place pour les playoffs de la compétition en terminant sixième de la phase classique.

Ces playoffs, justement, ont eu lieu hier soir et ont opposé les huit clubs étant classés de la cinquième à la douzième place. Les quatre premiers (Ajax, Vitesse, Groningen et le PSV Eindhoven) ont, eux, directement atteint la phase finale de la compétition.

Notre compatriote et son équipier ont dû y affronter le RKC Waalwijk, onzième de la phase classique. Favori, l'AZ Alkmaar a bien débuté la rencontre avec une première victoire de Gilles 1 à 0 face à son adversaire. Malheureusement, le second duel, disputé par Dani Visser, s'est soldé par un match nul, un partout, et a finalement donné un résultat cumulé de 2 à 1 pour Waalwijk.



L'AZ a donc malheureusement vu son parcours dans cette eDivisie stoppé net par cette surprenante défaite, reléguant le club en dehors du top 8 !



De l'autre côté, le KRC Genk patauge à la neuvième place du classement provisoire de la Proximus ePro League. Les Limbourgeois vont-ils regretter leur stratégie en fin de saison et échouer sur les deux tableaux ? Réponse dans quelques semaines...