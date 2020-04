La troisième manche des Fortnite Champion Series (FNCS) se jouait ce week-end. Après une victoire la semaine dernière sur console, nos compatriotes se sont une nouvelle fois illustrés mais sur PC cette fois !

Après un départ compliqué, les joueurs belges retrouvent enfin leur niveau compétitif sur Fortnite. Certainement piqués au vif après la belle performance de certains d'entre eux sur console le week-end passé, les joueurs PC avaient à coeur de démontrer qu'eux aussi avaient le niveau dans cette compétition. Rappelons que les différentes plateformes (PC et console/mobile) possèdent des tournois séparés !

© Riot Games

Des milliers de compétiteurs ont une nouvelle fois répondu présents et se sont affrontés lors du premier jour pour tenter de se qualifier pour les demi-finales. Seuls 1.000 duos par zone géographique et par plateforme ont obtenu le précieux laisser-passer.



Jouées le même jour que la première phase, les demi-finales envoyaient alors les 50 meilleurs duos en finale de cette troisième étape, d'où les 20 meilleurs se qualifiaient pour la grande finale des FNCS qui se déroulera théoriquement du 17 au 19 avril.

Sur PC, deux joueurs belges ont réussi à atteindre le deuxième jour de compétition et ont ainsi pu tenter leur chance pour se qualifier pour la finale : Howard "Noward" Castiaux (Cooler Esport) et "Essitam" (Nerzo).



© Epic Games

Ce dernier, bien qu'étant moins connu que son compatriote "Noward", est un habitué des compétitions sur Fortnite. Il est d'ailleurs en forme actuellement puisqu'il a terminé 109ème la semaine dernière lors de la Contender Cash Cup en duo.



Associé pour l'occasion à son équipier néerlandais "Cryzz", le Belge va démarrer en douceur en terminant 662ème de la première phase du tournoi, notamment grâce à deux top2 et un top9. Les deux hommes vont ensuite se qualifier de justesse pour le deuxième jour en terminant 47èmes de la demi-finale, empochant une ultime victoire lors de la dernière rencontre !

Le duo finira finalement 33ème de cette troisième journée de FNCS, à sept petits points seulement de la vingtième place qualificative pour la grande finale. Dommage pour ces joueurs, qui empochent tout de même 400$ en guise de lot de consolation.

L'autre bonne nouvelle du week-end va venir de l'une de nos stars de la discipline, Howard "Noward" Castiaux.



© Cooler Esport

Après un début de saison assez décevant de la part du jeune Bruxellois, cette troisième manche des FNCS aura enfin récompensé ses efforts. Grâce à un départ encourageant et une 116ème place en compagnie du Français "Xsweeze" (Team MCES), les deux hommes vont se rassurer et terminer à la cinquième place de leur demi-finale.

Malgré leur bonne forme du moment, notre compatriote et son équipier du jour vont avoir du mal à entrer dans la finale, en enchaînant un top40 et deux top25. Un top5, un top10 et un top25 plus tard, les deux joueurs vont finalement arriver à se hisser à la 14ème place du classement général. Ce qui signifie que le duo se qualifie pour la grande finale des Fortnite Champion Series !