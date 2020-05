Après de longues semaines de compétition, les Fortnite Champion Series (FNCS) en solo ont tiré leur révérence hier soir avec leurs grandes finales régionales. Un seul joueur belge avait réussi à s'y qualifier dans la zone Europe : Howard "Noward" Castiaux.

Avec ses 600.000$ de cashprize, les FNCS ont clôturé cette saison européenne de Fortnite en solo de la plus alléchante des manières ! Ponctuant des semaines de qualifications éprouvantes, elle a réuni une centaine de joueurs dont de nombreux francophones !



On a notamment pu y voir en action Alexandre "Andilex" Christophe (Team MCES), Jérémy "4zr" Dang (Grizi Esport), Karim "Airwaks" Benghalia (Team Vitality), Yann "Blacky" Deschamps (Team BDS), Nathan "nayte" Berquignol (LeStream Esport) et le seul joueur belge qualifié Howard "Noward" Castiaux (COOLER Esport).



© COOLER Esport

Avec cette nouvelle qualification, le Belge rentre dans le club très fermé des francophones ayant participé aux quatre finales des FNCS !



Notre compatriote va vivre un début de finale très compliqué en ne trouvant pas son rythme dans les parties et en manquant de chance à certains moments cruciaux. Avec une 56ème, 68ème, 95ème, 43ème et 58ème place lors du premier jour de compétition, le Belge ne pouvait déjà plus espérer jouer les premiers rôles lors de cette finale des FNCS.

Déçu et très certainement en colère contre lui-même, "Noward" va continuer sur sa lancée lors de la deuxième journée en enchaînant une 68ème puis une 73ème place lors des deux premières rencontres. N'ayant plus rien à perdre et continuant sans pression, le Bruxellois va redresser la barre en faisant son premier top10 de la finale (6ème). Rassuré, il va ensuite terminer sur une 25ème, 19ème et 8ème place. Un réveil malheureusement trop tardif qui va le faire échouer à une décevante 49ème place finale au classement général avec 85 points.

© COOLER Esport

Il échoue bien loin des 254 points de l'Allemand "Jannisz" (Wave Esports), grand vainqueur de ces FNCS en solo. Il devance l'Anglais Jaden "Wolfiez" Ashman (EXCEL) et l'Autrichien David "aqua" Wang (COOLER Esport).

Ceci dit, si l'on reprend le parcours de notre compatriote, des problèmes d'équilibrage du jeu et la somme totale des joueurs qui ont participé à la compétition, cela reste néanmoins un résultat plus qu'honorable, que nous saluons avec beaucoup de plaisir !