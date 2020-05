Quelques semaines après son départ de chez Rogue, Laurent "Crapelle" Patriarche vient de retrouver un nouvel employeur sur Rainbow Six Siege. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de la structure emblématique Fnatic !

La scène compétitive de Rainbow Six est très mouvementée ces derniers temps. Entre la colère qui commence à gronder de la part des joueurs professionnels concernant certains points négatifs du jeu, des équipes qui se séparent pour des raisons obscures et une saison chamboulée à cause de la pandémie de coronavirus, le FPS tactique d'Ubisoft traverse actuellement une légère zone de turbulences.

Heureusement, la bonne nouvelle de la semaine nous vient du côté de notre meilleur coach sur Rainbow Six : Laurent "Crapelle" Patriarche. Ayant quitté son ancienne équipe afin de trouver de nouveaux challenges et sortir de sa zone de confort, notre compatriote était à la recherche d'une nouvelle structure ces dernières semaines.



Après plusieurs propositions venant de continents différents, le Belge s'est tourné vers son équipe de coeur : Fnatic. "Crapelle" y endossera le rôle de "coach stratégique" au sein de la line-up Rainbow Six.



Partagé entre une mission d'analyste et de coaching, il aura à ses côtés une pointure de la discipline : l'Australien Jayden "Dizzle" Saunders. Ce dernier gardera le rôle de coach principal de l'équipe et sera épaulé par notre compatriote.

© Kitomy

Le coach belge rejoint donc les rangs de l'équipe championne en titre de la Rainbow Six Pro League dans la zone Asie-Pacifique. De plus, la structure a également accroché un magnifique top5-6 lors du dernier Six Invitational !



Régnant en maître sur la zone APAC, Fnatic est une nouvelle sacrée marche de franchie pour "Crapelle". Ce dernier ne cesse d'évoluer et possède un parcours que peu d'acteurs esportifs peuvent arborer : Millenium, LeStream, Giants, Rogue et aujourd'hui Fnatic.



"Fnatic a toujours été l'organisation que j'admire le plus, et ce, depuis que j'ai commencé à suivre l'esport avec LoL il y a près de 10 ans. Rejoindre une écurie pareille est comme un rêve de gosse pour moi. Je rejoins donc cette équipe en tant que "Coach Stratégique", rôle assez proche de celui d'analyste, mais qui me permet aussi d'apporter une touche de coaching supplémentaire. Dizzle et moi sommes très complémentaires dans ce qu'on apporte aux joueurs et j'ai hâte d'apprendre à ses côtés."

Laurent "Crapelle" Patriarche, coach stratégique R6S chez Fnatic