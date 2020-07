Engagé avec la Team Vitality depuis le début de l'année dernière, le joueur belge Michaël "Maverick" Looze a annoncé son départ de "La Ruche" et représentera désormais les couleurs de l'équipe française Solary sur Hearthstone.



Après un an et demi de bons et loyaux services, notre compatriote ne fait plus partie de la prestigieuse Team Vitality. La structure a en effet annoncé via Twitter le départ du joueur belge ainsi que du Français Joffrey "Swidz" Cunat de son équipe Hearthstone.



Ce départ semblait inévitable pour Maverick, ce dernier n'ayant jamais réellement su performer sous les couleurs de son ancienne écurie. Ceci dit, cette séparation a dû être planifiée de commun accord entre les deux parties puisque, quelques heures plus tard, nous apprenions l'arrivée de notre compatriote dans une autre équipe française de renom : Solary !



C'est donc sous les couleurs de la webTV aux centaines de milliers de followers que Maverick évoluera désormais sur le circuit mondial d'Hearthstone. Ce dernier ajoute une nouvelle ligne à son CV, après Millenium, Arma Team et la Team Vitality ! Chez Solary, le belge aura la double casquette de streameur quotidien sur la chaîne SolaryHS et de joueur professionnel dans les futurs événements de Blizzard.

© Solary

Espérons que ce changement d'air ramène notre compatriote à son niveau de 2018 où il avait remporté la manche française de l'Hearthstone Championship Tour, l'Arma Cup Toulouse ainsi que la quatrième édition des GamersOrigin Championship Series !