L'édition "Summer" de la neuvième saison des ESL Championnat National (ECN) a été clôturée ce week-end par sa grande finale opposant les champions en titre, TheDice, à la Team Heretics.

La saison estivale de l'ESL Championnat National 2020 est désormais terminée. Après plus d'un mois et demi de compétition, on connait aujourd'hui le nom de l'équipe championne de France pour cette édition des ECN.



Ayant commencé sa phase régulière au début du mois d'avril, le championnat a fait s'affronter huit équipes dans une seule poule jouée en matchs aller/retour. Au terme des sept journées, les quatre premiers atteignaient la phase de play-offs jouée dans un arbre à élimination directe et au meilleur des trois manches (BO3).

La phase classique n'a pas été soumise à de grosses surprises quant à son dénouement final. La Team Heretics, LDLC OL, The Dice et Alltech Esport ont réussi à atteindre les places qualificatives pour les play-offs. Il s'agit là des meilleures équipes actuelles du subtop français et leur qualification n'est donc pas une surprise.



Surtout pour la Team Heretics qui a montré ces dernières semaines de très bonnes choses face à des équipes du top mondial sur CS:GO. Leur première place avec treize victoires pour une défaite reflète bien la forme actuelle de l'équipe.

© ESL France

Les demi-finales ont tenu leur promesse en opposant d'abord la Team Heretics à Alltech Esport. Le premier affrontait le quatrième de la saison régulière et la hiérarchie a bien été respectée au niveau du résultat puisque "Nivera" et ses équipiers vont s'imposer 2 à 0 (16-5 sur Inferno et 16-12 sur Overpass).

Dans l'autre demi-finale opposant LDLC OL à The Dice, le dénouement a été plus indécis ! Les champions en titre finiront par émerger en fin de rencontre 2 à 0 (16-10 sur Dust II et 16-14 sur Vertigo) afin de filer en finale défendre leur titre !

© ESL France

Malheureusement, le spectacle attendu n'a pas réellement été au rendez-vous puisque la Team Heretics n'a laissé aucune chance à son adversaire du jour en s'imposant facilement 2 à 0 (16-4 sur Inferno et 16-2 sur Overpass). Notez qu'il s'agissait là du dernier match du capitaine historique de The Dice, Timothée "DEVIL" Demolon, avec ses équipiers. L'émotion provoquée par cet événement a certainement dû jouer un rôle dans le score affiché par The Dice.



Les Français Bryan "Maka" Canda, Fabien "kioShiMa" Fiey, Lucas "Lucky" Chastang, Alexandre "xms" Forté et notre compatriote Nabil "Nivera" Benrlitom sont donc les nouveaux champions de France ! Ils empochent au passage 5.000€, 15 points au classement de l'ESL Pro Tour, un slot tous frais payés pour la prochaine Dreamhack Open Montréal, un accès à la Climber Cup (compétition pour accéder aux matchs de barrages de la MDL) ainsi qu'un slot pour l'EPEC (compétition où le vainqueur sera qualifié pour le Closed Qualifier ESL Cologne).

© ESL France

Les cinq hommes auront donc encore du pain sur la planche durant ces prochains mois et de nombreuses occasions de prouver leur talent sur la scène CS:GO internationale !