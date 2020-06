La nouvelle compétition européenne organisée par l'ESL a rassemblé, cette semaine, huit équipes ayant remporté leur championnat national sur CS:GO afin de leur distribuer des points au classement de l'ESL Pro Tour ainsi qu'un ticket au vainqueur pour la qualification fermée de l'ESL One Cologne.

L'ESL European Championship est la nouvelle compétition européenne imaginée par l'ESL afin d'élire la "meilleure" structure CS:GO du Vieux Continent.



Ce championnat aura donc lieu deux fois par an, à la fin de chaque "Split", et fera s'affronter le champion de chaque nation participante afin de distribuer quelques points pour le classement de son circuit "Pro Tour" et d'envoyer le vainqueur dans l'un de ses événements majeurs de la saison.



© ESL

Cela va permettre pour la première fois à des équipes évoluant dans l'ESL Benelux Championship d'affronter des adversaires d'un calibre supérieur, de jouir d'une visibilité hors de nos frontières et de, pourquoi pas, atteindre des compétitions de prestige !

Pour cette première édition, ce sont les Tenerife Titans, récents vainqueurs de notre championnat domestique, qui ont eu l'honneur de concourir dans ce tournoi. Composée de trois Belges (Steven "Stev0se" Rombaut, Robin "simix" Bynens et Richard "ritchiEE" Mestdagh), d'un Hongrois (Fodor "fleav" Levente) et d'un Polonais (Maciej "Luz" Bugaj), la structure n'était pas la seule à détenir l'un de nos compatriotes en son sein.

En effet, la Team Heretics, ayant remporté le championnat de France, était aussi de la partie. Avec ses Français Bryan "Maka" Canda, Fabien "kioShiMa" Fiey, Lucas "Lucky" Chastang et Alexandre "xms" Forté, l'équipe compte également depuis quelques mois le Belge Nabil "Nivera" Benrlitom dans ses rangs.

La compétition, jouée dans un arbre à élimination directe et au meilleur des trois manches (BO3), jusqu'à sa finale en BO5, ne permettait aucune erreur. Offrant la possibilité à des structures de moindre calibre d'exister sur le plan européen, on aurait peut-être aimé voir un format à double élimination afin que ces dernières puissent acquérir encore un peu plus d'expérience et de visibilité.

© ESL

Malheureusement, le hasard du tirage a fait se rencontrer les deux équipes à consonance noire-jaune-rouge dès le premier tour. C'est la Team Heretics, favorite de la compétition, qui va se sortir de ce duel en éliminant les Tenerife Titans 2 à 0 (19-17 sur Dust II et 16-10 sur Mirage). Cela reste malgré tout un match encourageant pour "Stev0se" et ses hommes qui auront poussé leurs adversaires dans leurs retranchements.

Les Tenerife Titans termineront finalement dans le top5-6 de cet ESL European Championship en remportant leur ultime match face au champion turc : 9INE. La structure empoche ainsi ses 15 premiers points au classement de l'ESL Pro Tour !



De leur côté, "Nivera" et ses équipiers ont continué sur leur lancée en venant à bout d'AGO (16-7 sur Nuke et 16-13 sur Vertigo) avant de s'adjuger le titre face à Sprout (6-16 sur Inferno, 16-12 sur Mirage, 16-10 sur Vertigo et 16-10 sur Dust II).

© ESL

La Team Heretics rafle donc 60 nouveaux points au classement "Pro Tour" ainsi qu'une place pour la qualification fermée de l'ESL One Cologne !