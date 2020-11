Le transfert du Belge Nabil "Nivera" Benrlitom de la Team Heretics vers la Team Vitality est probablement celui qui a fait couler le plus d'encre ces dernières semaines dans la presse spécialisée francophone.



Arrivé en tant que sixième homme, le joueur a d'abord dû ronger son frein lors d'une période d'observation et d'acclimatation à ses équipiers. Trop tôt pour pouvoir l'aligner en compétition officielle jusqu'à présent, c'est ce week-end que le jeune prodige a fait ses grands débuts au sein de la Team Vitality.



© Benjamin Meulemans / LouvardGame

L'équipe en a donc profité pour lancer sa nouvelle recrue à l'occasion de la phase de poules de la saison automnale du BLAST Premier, et ce, en lieu et place de Kévin "⁠misutaaa⁠" Rabier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que notre compatriote aura marqué les esprits dès ses toutes premières minutes de jeu !

Le frère de la légende belge de Counter-Strike, Adil "ScreaM" Benrlitom, a parfaitement joué le rôle de remplaçant de luxe dans la structure française. Et vu la prestation qu'il a livré, notre compatriote pourrait très vite venir jouer les trouble-fêtes parmi l'ordre établi dans les titulaires actuellement en place.

© BLAST Premier

Entré en jeu sur Dust II face à Complexity Gaming, le Belge s'est payé le luxe de terminer devant tous ses équipiers au tableau des scores avec un ratio final de 1,11. Malheureusement, l'équipe va perdre la manche et "⁠misutaaa⁠" reprendra sa place pour la fin du match.



Notez que c'est la première fois de l'histoire de CS:GO qu'un joueur en remplace un autre en cours de jeu (avec le statut officiel de sixième homme) !



Vu le niveau de jeu proposé par leur remplaçant et soucieux de l'intégrer au mieux dans la line-up, la Team Vitality va d'ailleurs renouveler l'expérience lors des deux rencontres suivantes face à BIG.



Preuve de la confiance de "La Ruche" en notre compatriote, celle-ci n'a pas hésité à lui donner des responsabilités puisque le Belge a été partie prenante de la qualification de son équipe pour la phase finale de la compétition !



Nous aurons donc la chance de retrouver "Nivera" dès le 8 décembre prochain en grande finale du BLAST Premier : Fall 2020. Il y concourra pour un premier titre sous ses nouvelles couleurs et pour décrocher une part des 425.000$ de cashprize !