La Team Vitality et la Team Heretics (actuel employeur du jeune Belge) auraient trouvé un accord ce lundi sur le transfert de ce dernier vers "la Ruche". L'écurie française devrait officialiser l'arrivée de notre compatriote dès la signature de son contrat.



© HLTV

Ce n'était plus un secret, la Team Vitality se cherchait un nouveau membre pour son équipe CS:GO. Un rôle de joker de luxe était la priorité de la structure, et une liste de quelques joueurs avait fuité à la fin du mois de septembre. Parmi les candidats cités à l'époque, les noms des Belges Nicolas "Keoz" Dgus (K23, ex-Syman Gaming) et Nabil "Nivera" Benrlitom (Team Heretics) apparaissaient en haut du panier.

C'est finalement sur le petit frère de la légende belge, Adil "ScreaM" Benrlitom, que le choix de la Team Vitality se serait porté ! Le jeune homme est en effet devenu incontournable dans son équipe actuelle, avec une note de 1,12 de moyenne cette saison, ce qui en fait le deuxième joueur le plus performant de la Team Heretics.



© Nicolas Billiaux / LouvardGame

Aussi à l'aise à l'AWP que dans un rôle plus perforant, "Nivera" continue de marcher sur les pas de son aîné et s'apprête donc à continuer sa jeune carrière dans l'une des plus grosses structures européennes ! Fait amusant, plusieurs de ses futurs équipiers ont également évolué avec son frère quelques années auparavant.



Malheureusement, l'équipe étant déjà verrouillée pour les compétitions à venir, notre compatriote ne pourrait faire ses débuts officiels que lors des BLAST Premier Fall Series à la fin du mois.

Il est amusant de noter que le jeune homme va retrouver un ancien équipier de LAN, le Français Kévin "⁠misutaaa⁠" Rabier, avec qui il a notamment participé à la LouvardGame 5.1 au début de l'année dans le mix Wonderkids.

© Benjamin Meulemans / LouvardGame

Quoi qu'il en soit, Nabil "Nivera" Benrlitom se voit offrir une belle occasion de faire connaitre son prénom et prouver à ses détracteurs qu'il n'est pas juste le frère de, mais également un remarquable joueur pétri de talent !