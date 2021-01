C'est une nouvelle bonne nouvelle pour la scène belge de Counter-Strike : Global Offensive ! Profitant de sa fin de contrat chez les Kazakhstanais K23, notre compatriote vient d'officialiser son retour dans nos contrées pour cette nouvelle saison !



Et c'est dans une structure historique de l'esport français, LDLC OL, que le jeune homme a choisi de poser ses valises pour les mois à venir. C'est le troisième joueur belge qui portera les couleurs des Foxes sur Counter-Strike, après Kévin "Ex6TenZ" Droolans et Antoine "to1nou" Pirard.



Sortant d'une année compétitive en demi-teinte avec son ancienne équipe et une seconde place lors du Nine to Five #2, une victoire en saison 2 de l'ALTEL Cyber Games, une qualification pour les WESG Asie-Pacifique et un récent succès en saison une de l'European Development Championship, "Keoz" compte bien se relancer avec ce transfert, lui qui a longtemps été considéré par ses pairs comme étant un grand espoir belge de la discipline.



Rappelons tout de même que son exil à l'est aura permis à notre compatriote de prendre part à un tournoi "Major" de la discipline, ce qui n'est pas donné à tout le monde !

Le Louviérois intègre donc une structure ambitieuse, qui a marqué l'esport français à de nombreuses reprises, mais qui peine ses dernières années à retrouver son prestige d'antan. Considérée aujourd'hui comme étant, au mieux, une équipe du subtop européen, LDLC OL aura tout de même remporté cette année les ECN Winter (championnat national français) mais aussi et surtout une place en Mountain Dew League (MDL) pour la saison à venir !

Cette dernière est la plus haute division de la plateforme de tournois ESEA et sert généralement de tremplin vers le milieu professionnel et son ESL Pro League ! Cette qualification est donc primordiale pour les équipes en difficulté souhaitant rejoindre le haut du panier de CS:GO. L'année qui s'annonce risque bien d'être déjà décisive pour notre compatriote et ses équipiers.



Du côté de la line-up, ce mercato d'intersaison a provoqué quelques changements dont le départ d'Aurélien "afroo" Drapier et Alexandre "bodyy" Pianaro au profit de notre compatriote et du Français Bryan "Maka" Canda. L'équipe est complétée par les anciens : Lambert "Lambert" Prigent, Ali "hAdji" Haïnouss et Christophe "SIXER" Xia.

Reste maintenant au staff et aux joueurs à déterminer le rôle de chacun, certains postes étant désormais doublés inutilement.