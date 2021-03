Après dix semaines de compétition intense et ayant provoqué un engouement de la communauté jamais atteint auparavant, la France connait enfin son champion printanier national.



La Ligue française de League of Legends (LFL) vient en effet de clôturer son Spring Split 2021 par une grande finale inédite opposant la Karmine Corp à Misfits Premier.



Cette ultime rencontre de ce segment saisonnier a logiquement opposé les deux structures qui ont survolé la phase classique de la compétition. Toutes deux étant arrivées à la première place du classement général à égalité de points (13 victoires pour 5 défaites), il a donc fallu passer par un match décisif afin de les départager. À ce petit jeu, c'est la Karmine Corp qui s'est montrée la plus efficace en s'imposant et en décrochant ainsi son ticket pour la grande finale.



Arrivée deuxième, Misfits Premier a donc dû disputer un match de plus en playoffs. Envoyée directement en demi-finale, la structure a dû se mesurer à Vitality.Bee afin de tenter d'accéder à l'ultime duel de la compétition. L'équipe académique de "La Ruche", plutôt en forme après avoir éliminé GameWard puis BDS Esport aux tours précédents, pouvait faire office d'outsider sérieuse dans la rencontre.

Mais la logique des pronostics a finalement été respectée avec une victoire convaincante de Misfits Premier, 3 à 1 sur son adversaire du soir.



La finale a donc proposé un choc au sommet entre les deux meilleures équipes de ce Split. Pour rappel, celles-ci n'étaient pas parvenues à se départager lors de la phase classique, toutes deux ayant remporté une confrontation lors de leur double rencontre (hors tiebreaker). Cette finale allait donc pouvoir servir de juge de paix afin d'officiellement sacrer la meilleure des deux écuries.



Malheureusement pour le suspense, la Karmine Corp et notre compatriote Raphaël "Targamas" Crabbé ne vont laisser aucune chance à Misfits en asphyxiant les joueurs adversaires dès le début du BO5. Une heure et demie plus tard, la KC empochait le troisième point de la rencontre et décrochait ainsi le titre de champion printanier de la saison.

La structure française empoche ainsi les 20.000€ promis au vainqueur et fait au passage le plein de confiance avant son entrée en lice dans les prochains European Masters !

Ce n'est pas la première fois qu'un joueur belge s'illustre dans le championnat français. Ce même "Targamas" avait en effet remporté la grande finale de la LFL l'année passée, mais sous les couleurs de Misfits Premier à l'époque !