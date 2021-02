L'eChampions League est le pendant virtuel de la plus prestigieuse des compétitions européennes de football. Dotée de 280.000$ au total, elle a à nouveau réuni cette année des centaines de participants au travers de plusieurs étapes harassantes de qualification.

De nombreux belges y ont tenté leur chance mais seuls trois d'entre eux ont réussi à être présents lors de l'ultime phase de ce week-end : Stefano Pinna (Zulte Waregem) et Gilles Bernard (KRC Genk) y ont été invités grâce à leurs bonnes performances passées alors qu'Elias "Zayror" Bray (Saint-Trond, Netgen) a dû batailler lors de la première qualification afin d'y remporter sa place.

Ce week-end se tenait donc l'ultime tournoi de qualification menant à l'eChampions League. Près de 250 joueurs y étaient attendus dans une première étape de rondes suisses comportant huit rounds au total. Comme souvent, trois défaites étaient synonymes d'élimination définitive, les compétiteurs restant en course en dessous de ce quota.



© EA Sports

Au terme des huit manches disputées en match aller-retour et en scores cumulés, une ultime rencontre pour les joueurs restants a dû être mise en place afin de déterminer les 32 meilleurs joueurs et ainsi les envoyer dans la phase à élimination directe de cette eChampions League 2021 !

Malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme prévu pour "Zayror" et Gilles Bernard.

Le premier va débuter sur une défaite (1-4 face à Karim "Karimisback" Rmaiti de l'AC Milan) avant de rebondir et marquer ses premiers points contre Alexander "VfLXander1848" Steinmetz (VfL Bochum). Deux revers supplémentaires (4-7 contre Gonçalo "RastaArtur" Pinto (Betclic Apogee Esports) et 0-6 contre Olle "Ollelito" Arbin (Ninjas in Pyjamas)) vont mettre fin prématurément à l'aventure du jeune homme.



Elias "Zayror" Bray © Eleven Sports

Le parcours de Gilles Bernard va un peu mieux se dérouler avec un départ canon et trois victoires d'affilée : 6-1 contre Kilian "Z10Kilian" Pita Ossorio (Elche FC), 6-4 contre Serhan "SYHD-3" Yeniaras (Fatih Karagümrük SK) et 5-4 face à Benedikt "BeneCR7x" Bauer (VfL Wolfsburg). Les choses vont ensuite s'enrayer pour notre compatriote avec une première défaite 1 à 3 contre Raffaele "Er_Caccia98" Cacciapuoti (AC Monza) suivie dans la foulée par une seconde (3-5 contre Ethan "EthxnH" Higgins (Mkers)).

Qualifié de justesse pour le lendemain, Gilles va malheureusement y concéder sa troisième et dernière défaite (1-4) de la compétition face à un autre de nos compatriotes : Stefano Pinna !



Gilles Bernard © KRC Genk

Vous l'aurez compris, c'est ce dernier qui a une nouvelle fois hissé les couleurs de notre pays au sommet de la compétition.



Voici les résultats complets de Stefano :

6-1 contre Mikkel "Hjorth" Bach (FC Copenhagen)

7-3 contre Guilherme "Guialex28" Alexandre (Boavista FC)

7-3 contre "Anas_Badr74"

6-8 contre Ander "Neat" Tobal (DUX Gaming)

4-7 contre Diogo Peixoto (Team BDS)

4-1 contre Gilles Bernard (KRC Genk)



2-1 contre Simon "Zimme" Nystedt (IFK Göteborg eFotboll)

4-2 contre Damian Augustyniak (Tundra Esports)

Grâce à un "bye" lors de l'ultime rencontre de ces qualifications, Stefano Pinna a brillamment empoché son billet pour la phase à élimination directe de l'eChampions League 2021, prouvant au passage qu'il est encore l'un de nos meilleurs représentants sur FIFA !

Le Belge a désormais rendez-vous du 1er au 2 mai 2021 pour disputer la phase à élimination directe de cette eChampions League 2021, un arbre à double élimination réunissant les 32 meilleurs joueurs européens et envoyant les huit premiers dans la grande finale de l'événement.