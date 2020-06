Quelques jours seulement après son départ de la structure américaine Rogue, notre meilleur représentant sur Rainbow Six Siege vient d'annoncer son retour dans la Team Vitality !

C'est désormais officiel, Valentin "risze" Liradelfo a retrouvé une structure d'envergure avec qui continuer sa belle et florissante carrière. Comme nous le pressentions, le jeune homme va à nouveau représenter le Vieux Continent en intégrant l'équipe Rainbow Six de la plus importante structure française : la Team Vitality !

Son choix n'est pas anodin puisque c'est une structure qu'il connait bien ! Il y a en effet officié de 2017 à 2018, avant son départ chez Millenium, et en a certainement gardé de bons souvenirs avec notamment une Coupe de France remportée.

De son côté, la Team Vitality est en pleine restructuration de son équipe Rainbow Six Siege. Ayant choisi de se séparer de Teemu "Stigi" Sairi et Loïc "BriD" Chongthep, la "Ruche" s'est très vite mise à la recherche de joueurs de talent afin de reformer un noyau solide et compétitif pour les futures échéances.

C'est ainsi que l'arrivée de notre compatriote, couplée à celle de l'expérimenté Fabian Hällsten (ancien capitaine de G2 Esports), a été dévoilée par la Team Vitality. Ces deux ajouts viendront compléter la line-up actuelle composée de Daniel "Goga" Mazorra Romero, Lucas "Hungry" Reich et de son capitaine Bastien "BiBoo" Dulac.

© Kitomy / BiBoo et risze

Avec ces individualités, cette équipe a désormais de quoi faire pâlir n'importe lequel de ses adversaires ! Totalisant plusieurs titres mondiaux et européens à eux cinq, ces joueurs vont certainement ramener la Team Vitality sur les sommets nationaux mais également internationaux !

Il faudra désormais compter sur cette "Dream Team" pour le reste de la saison, et notamment dans la future European League ! Nous n'avons certainement pas fini d'en parler...