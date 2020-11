Une dizaine de jours après son départ de la structure américaine Cloud9, Yasin "Nisqy" Dinçer vient d'être officialisé en tant que midlaner chez Fnatic !

Notre compatriote, âgé de seulement 22 ans, effectue ainsi son grand retour en Europe, dans les League of Legends European Championship (LEC), et retrouve une structure qu'il a déjà côtoyé par le passé dans sa section "Academy".

Grâce à ce transfert, nous aurons donc deux joueurs belges qui évolueront au plus haut niveau européen la saison prochaine et dans la même équipe ! Même si sa participation aux LEC 2021 est toujours en attente d'approbation de la part de Riot Games, "Nisqy" va désormais se battre aux côtés d'un des meilleurs toplaner du Vieux Continent : le Brugeois Gabriël "Bwipo" Rau.

Nos compatriotes vont donc avoir la lourde tâche de faire tomber la meilleure équipe européenne de cette saison, G2 Esports, derrière qui ils ont terminé seconds lors des deux Splits des LEC 2020 ! Ils auront aussi certainement à coeur d'effacer la petite déception des Worlds où Fnatic a échoué au pied du top4.

Avec ce recrutement, la structure a en tout cas mis toutes les chances de son côté en recrutant un midlaner d'expérience et qui a déjà connu le succès par le passé. "Nisqy" sort en effet d'une victoire en playoffs lors du dernier Spring Split des League of Legends Championship Series (LCS) avant de terminer, quelques mois plus tard, quatrième du Summer Split suivant.

Avec le départ de sa star croate, Luka "Perkz" Perković, et l'arrivée en son sein de la superstar mondiale Martin "Rekkles" Larsson (qui débarque d'ailleurs tout droit de chez Fnatic), G2 Esports pourrait connaitre une légère baisse de régime en début de saison.



Ce sera donc à Fnatic et ses Belges de tenter d'en profiter le cas échéant ! Cette nouvelle association risque en tout cas de faire très mal la saison prochaine !