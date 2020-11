La rumeur courait depuis quelques jours, c'est aujourd'hui officiel. Le Belge Yasin "Nisqy" Dinçer ne portera plus les couleurs de Cloud9 la saison prochaine ! La structure américaine a en effet annoncé le départ de son midlaner hier soir sur ses réseaux sociaux.



Notre compatriote y était en poste depuis près de deux ans et a participé activement à la réussite de la structure sur le circuit nord-américain officiel de League of Legends.

Depuis son arrivée en provenance de chez Splyce, "Nisqy" avait petit à petit endossé le rôle de leader naturel dans la line-up. Et avec brio puisque Cloud9 a renoué avec la victoire en LoL Championship Series (LCS) en remportant le Spring Split 2020 de la compétition. Un tel sacre pour la structure n'était plus arrivé depuis la saison 2014 !

Mais l'histoire d'amour entre le Belge et son équipe s'est aussi soldée par plusieurs podiums en LCS et lors des Rift Rivals 2019. Le seul regret que les deux parties vont garder est le fait de n'avoir jamais su performer lors des Worlds. Un top9-12 et une non-qualification cette année seront les seuls résultats de Cloud9 dans la compétition sous l'ère "Nisqy".

Si les rumeurs de l'arrivée du botlaner de chez G2 Esports, le Croate Luka "Perkz" Perkovic, qui reprendrait alors le rôle de "Nisqy", semblent de plus en plus persistantes du côté de chez Cloud9, l'avenir esportif de notre compatriote est lui aussi encore incertain. Des échos feraient état d'un potentiel retour en Europe pour l'ancien midlaner des C9.

C'est du côté de chez Fnatic que tous les regards se tournent actuellement. Le sort du midlaner de l'équipe, Tim "Nemesis" Lipovšek, semblant de plus en plus scellé, la place centrale dans la Faille de l'Invocateur serait alors libre et disponible pour "Nisqy". Selon le site EsportManiacos, un accord verbal aurait même été trouvé entre le Belge et la structure.

© Tina Jo/Riot Games

Si un tel transfert venait à être acté, nous aurions alors deux joueurs belges chez Fnatic la saison prochaine ! Au côté de Gabriël "Bwipo" Rau, "Nisqy" ferait son grand retour en League of Legends European Championship (LEC), deux ans après l'avoir quitté.

Le mercato étant officiellement ouvert depuis hier, les différentes rumeurs ne devraient pas tarder à être, soit confirmées, soit jetées à la poubelle dans les jours à venir. Wait and see...