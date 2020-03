La phase éliminatoire de l'eEuro 2020 s'est achevée hier soir. Malheureusement, la Belgique termine troisième de sa poule et loupera donc la phase finale initialement prévue pendant l'Euro 2020 à Wembley.

L'eEuro 2020 est une compétition officielle lancée par l'UEFA et Konami sur Pro Evolution Soccer. Initialement prévu pour se jouer en parallèle de l'Euro 2020, le tournoi a été maintenu et devrait logiquement se poursuivre en ligne pour plus de sécurité sanitaire.



© UEFA

Comme sa grande soeur, la compétition virtuelle est ouverte aux 55 équipes nationales membres de l'UEFA et a donc également été soumise à des éliminatoires afin de qualifier les seize meilleures nations pour la phase finale.



Cette première étape a réparti les équipes, après tirage au sort, dans dix poules différentes d'où les premiers et les six meilleurs deuxièmes empochaient leur ticket pour l'étape suivante.



Après des qualifications nationales en ligne organisées par l'ESL, deux joueurs ont su tirer leur épingle du jeu afin de recevoir leur sélection en équipe nationale belge. Jon "Milan7Jon" Bruno et Mikail " FETIH1453ElTurco" Gonen ont donc joué le rôle d'eDiables Rouges lors de cet événement.

La Belgique a hérité du groupe J en compagnie de l'Arménie, Chypre, la République Tchèque, la France et la Croatie. Ces deux dernières équipes étaient largement favorites à l'obtention de la première place du groupe.



Cette phase de poules a fait se rencontrer chaque équipe dans des matchs aller/retour, ces derniers distribuant des points pour chaque victoire (3pts) ou match nul (1pt). Dix rencontres par équipe, réparties sur quatre journées, ont rythmé cette phase éliminatoire.



© Konami

Nos eDiables ont fait leur entrée dans le tournoi lors de la deuxième journée face à l'Arménie. Une victoire cumulée 7 à 3 va lancer nos deux compatriotes de la meilleure des manières. Quelques heures plus tard, un nul 3 partout face à Chypre va nous remettre les pieds sur terre, le format du tournoi n'autorisant que très peu d'erreurs.

Heureusement, une victoire sèche 4 à 0 face à la République Tchèque va ramener un peu de sérénité dans les rangs belges. Le match suivant nous a opposé à l'un des cadors de la poule : la Croatie. Une défaite sur le fil, 1 à 2, va prouver que la deuxième place n'est pas inaccessible et que tout reste possible dans ce groupe.

De retour lors de la quatrième et dernière journée, nos Belges vont affronter la France, l'une des meilleures nations au monde sur les simulations de football. Nos voisins vont tenir leur rôle de favori dans cette rencontre en écrasant nos eDiables 8 à 4. Touchés au moral après cette défaite, nos joueurs vont se faire surprendre par l'Arménie 3 à 6, cette dernière ayant lavé l'affront du match aller.

Malheureusement, les carottes étaient déjà presque cuites et nos représentants pouvaient désormais jouer sans pression. Une victoire facile 9 à 1 face à Chypre, une nouvelle défaite 3 à 5 face à la Croatie et un dernier baroud d'honneur 6 à 1 face à la République Tchèque clôtureront ces qualifications.



© UEFA

La Belgique termine donc troisième de son groupe, à égalité de points avec l'Arménie. C'est malheureusement insuffisant pour espérer accrocher un ticket pour la phase finale mais cela reste néanmoins encourageant pour la suite. Nos deux eDiables ont en tout cas fait le plein d'expérience lors de ce premier tournoi international et devraient s'en sortir grandis pour les prochaines échéances !