Le sport électronique continue d'être impacté par la propagation du COVID-19. C'est aujourd'hui la référence belge des compétitions de jeux de combat, le Brussels Challenge, qui en fait malheureusement les frais.

Le Brussels Challenge, fondé par les Belges Younes "CCL" Lazaar et Anas "Keftaroz" Houmaid, est le plus gros événement belge dédié aux jeux de combat. Créé en 2017, il a su très vite se faire un nom sur la scène mondiale et a attiré au fil des saisons les meilleurs joueurs de la planète !



Principalement orienté sur la licence Street Fighter, le Brussels Challenge se veut être une fête du "Versus Fighting" et s'ouvre de ce fait à d'autres disciplines : Tekken 7, Soul Calibur 6, Guilty Gear Xrd Rev 2, ...



© Brussels Challenge

Malheureusement pour tous les fans de jeux de combat, les festivités n'auront finalement pas lieu cette année. La première mauvaise nouvelle est venue du compte Twitter de Capcom où l'éditeur de Street Fighter V a annoncé, après de multiples analyses, le retrait du Brussels Challenge de son circuit professionnel.

L'étape bruxelloise n'est pas la seule dans le cas puisque le Norcal Regionals et l'April Annihilation sont également retirés du Capcom Pro Tour. La cause de ce retrait est bien évidemment le risque sanitaire lié à l'épidémie de coronavirus qui touche actuellement notre planète.

Dans la foulée, les organisateurs du Brussels Challenge ont tout simplement décidé d'annuler l'événement pour les mêmes raisons. C'est une sage décision, tant au niveau de la sécurité des joueurs et des spectateurs que par rapport au risque de voir certains tournois désertés par des joueurs étrangers freinés ou interdits de déplacement.

C'est véritablement une catastrophe pour la scène compétitive belge qui fera l'impasse forcée sur l'une de ses meilleures vitrines internationales.



Le Brussels Challenge s'ajoute donc à la longue liste des événements impactés par le coronavirus : IEM Katowice, League of Legends Pro League, Overwatch League, ...