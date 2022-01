La cérémonie des Game Awards qui s'est déroulée le 10 décembre dernier est un rendez-vous utilisé par les concepteurs de jeux pour annoncer les nouveaux titres et développements du monde du jeu vidéo et de l'esport.

C'est ce qu'il s'est passé avec Among Us, ce jeu développé en 2018 pour PC et mobile et qui a depuis été adapté pour Nintendo Switch, Xbox, PS4 et PS5.

Among Us est un jeu multijoueur dans lequel vous incarnez un membre d’équipage de vaisseau spatial avec des épreuves à accomplir. L’un de vos coéquipiers est cependant un imposteur qui doit éliminer le reste de l’équipage sans être démasqué. Les autres joueurs peuvent signaler les cadavres et discuter ensemble afin de l'identifier.

Bande annonce VR

La version VR du jeu devrait être disponible pour Meta Quest, PlayStation VR et PC VR, aucune date n'a été annoncée pour le moment.



Visso, notre responsable des Gaming News vous en avait d'ailleurs touché un mot le 16 Décembre dernier :

Début Janvier, le tweet dédié à la version VR du jeu publiait un nouveau visuel

Adaptation Manga

Surprenant également, un tweet du 12 janvier indique que le jeu devrait être adapté en version Manga. Aucune autre indication n'a été partagée à l'exception du fait que cette version devrait voir le jour très prochainement, en février 2022.

A suivre