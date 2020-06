Les vacances sont terminées pour les joueurs engagés en League of Legends European Championship (LEC) ! La compétition reprend enfin ses droits ce vendredi après deux mois d'intersaison bouleversés par le confinement mais également quelques transferts de taille dans certaines écuries.



Après l'écrasante victoire de G2 Esports lors du "Spring Split" précédent, les dix structures engagées en LEC ont bien mérité leur pause de plusieurs semaines entre les deux saisons que contient la compétition. Certaines en ont d'ailleurs profité pour renforcer leur line-up afin d'être les plus performantes possible lors de ce "Summer Split" crucial !

Le premier changement majeur a été annoncé par les champions en titre, G2 Esports. La structure fait en effet machine arrière concernant le positionnement de ses deux joueurs stars : Rasmus "Caps" Borregaard Winther réintègre la midlane alors que son équipier Luka "PerkZ" Perković retrouve la voie du bas en tant qu'ADC. Chacun retrouvant sa place de prédilection, cela n'augure que du positif pour l'équipe ! Ce qui devrait effrayer encore un peu plus la concurrence...

La Team Vitality a, elle, complètement remanié sa line-up en reléguant les Français Duncan "Skeanz" Marquet et Pierre "Steeelback" Medjaldi dans son équipe réserve, laissant leurs places à leur compatriote Cantoursna "Nji" An et au Serbe Aljoša "Milica" Kovandži. Le Grec Labros "Labrov" Papoutsakis fait également son apparition dans l'équipe en tant que "Support", au détriment de Jakub "Jactroll" Skurzyńsk. La Ruche espère ainsi faire oublier son "Spring Split" catastrophique (deux victoires pour seize défaites).

Misfits Gaming a réalisé la belle opération du mercato en s'attachant les services de Kasper "Kobbe" Kobberu. Le Danois, en provenance directe de la Team SoloMid, va apporter toute son expérience acquise dans le championnat américain ainsi que lors de son parcours jusqu'en quart de finale des Worlds 2019.



© Liquipedia

La dernière nouveauté, mais non des moindres, concerne le "Summer Split" directement. La refonte du modèle compétitif mondial de League of Legends prend effet lors de ce segment estival. Ce dernier sera en effet primordial pour les équipes souhaitant se qualifier pour les prochains championnats du Monde puisque les quatre premières places des play-offs de la compétition mèneront directement aux prochains Worlds de League of Legends !

Seules les six meilleures équipes de la saison régulière accéderont à ces play-offs et pourront se disputer les précieux tickets pour la compétition reine !

Parmi les dix équipes au départ, une seule contient un joueur belge dans ses rangs : Fnatic. Le très populaire Gabriël "Bwipo" Rau y officie en effet depuis un peu plus d'un an et a accroché la deuxième place lors du "Spring Split" précédent ! Il faudra donc compter sur lui et ses équipiers pour amener un peu de noir-jaune-rouge sur les sommets européens de la discipline !



© Michal Konkol/Riot Games

Est-ce que les G2 Esports seront détrônés? Est-ce qu'un outsider va venir perturber le podium final? Est-ce que les différents transferts de l'intersaison vont porter leurs fruits? Début de réponse ce vendredi dès 18h00 sur la chaîne Twitch de Riot Games !