Smash Esports, détenu par les DJs belges Dimitri Vegas et LIKE MIKE, a organisé ce dimanche un événement caritatif mêlant gaming et sets de DJs afin de récolter des fonds pour la lutte contre le COVID-19.

Le monde du sport électronique se mobilise de plus en plus afin d'apporter sa pierre à l'édifice dans le combat que la planète mène actuellement contre la pandémie de coronavirus.



Ce dimanche a eu droit à un événement un peu particulier puisque le monde de la nuit s'est allié avec le monde du jeu vidéo par l'intermédiaire de la structure Smash Esports. Cette dernière ayant été lancée par les meilleurs DJs du monde en 2019, les Belges Dimitri Vegas et LIKE MIKE, le concept était tout trouvé et drôlement rafraichissant en ces temps moroses.



© Smash Esports

En partenariat avec l'agence Yarden Nasimov et le magazine spécialisé en musique électronique DJ Mag, SMASH Esports a rassemblé quelques amis (et non des moindres) le temps d'une journée afin de proposer des sets live ainsi que des sessions de jeu, le tout retransmis en direct sur une chaîne Twitch spécialement créée pour l'occasion.

Des personnalités telles que Bassjackers, Wolfpack, Steve Aoki, Nicky Romero, Afrojack et Dimitri Vegas se sont relayées jusqu'au bout de la nuit afin de mixer en live mais également se lancer dans des parties endiablées de Call of Duty Warzone, Mortal Kombat 11, CS:GO, League of Legends, ... Le tout, chacun chez soi évidemment !



© Smash Esports

Malheureusement, malgré la pléthore de stars et un contenu de qualité, l’événement n'a pas attiré les foules pour cette première édition, la chaîne Twitch n'ayant accumulé que quelques 6000 vues uniques sur la journée. Peu importe, cette initiative a le mérite d'exister et prouve une nouvelle fois que les artistes et les joueurs ont un grand coeur !



Espérons que les deux DJs réitèrent l'expérience très prochainement, et que cette dernière donne des idées à d'autres artistes belges et internationaux.



Revivez l'intégralité de l'événement ci-dessous :