Intel et le Comité International Olympique (CIO) ont enfin fait la lumière sur les tournois Rocket League et Street Fighter V qui seront joués en marge des prochains Jeux Olympiques. On en connait notamment plus sur les qualifications à ces événements.

Peu d'informations avaient filtré depuis l'annonce d'une seconde apparition de disciplines esportives aux Jeux Olympiques. Bien que joués en parallèle du prestigieux événement, les deux tournois n'en font officiellement pas (encore) partie et y seront organisés à l'occasion de l'Intel World Open.



On en sait donc aujourd'hui un peu plus sur le processus de qualification pour les deux compétitions. Rappelons que ces dernières seront dotées chacune de 250.000$ et serviront de vitrines esportives aux nombreux spectateurs venus admirer l'une ou l'autre discipline officielle.

Chose assez rare dans le milieu, les tournois feront s'affronter des équipes nationales, toutes composées de trois joueurs. Les qualifications serviront dans un premier temps à sélectionner les meilleurs éléments de chaque pays afin de créer ces fameuses équipes. La deuxième étape servira alors à envoyer les meilleures sélections nationales en phase finale lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.



Rocket League

La compétition Rocket League sera composée d'équipes de trois joueurs de même nationalité. Des qualifications en ligne serviront à envoyer les seize meilleures nations à Katowice où un ultime tournoi de qualification propulsera les huit meilleurs sur la scène des Jeux Olympiques pour la grande finale.



Pour ces qualifications en ligne, neuf pays ont été présélectionnés par les organisateurs afin d'être assurés d'avoir une place pour la qualification finale en Pologne. Malheureusement, notre pays ne fait pas partie de cette liste (au contraire de nos voisins français) et nos joueurs belges devront obligatoirement passer par des qualifications régionales regroupant le reste du monde. Ces deux tournois seront joués dans un arbre à double élimination et sur n'importe quelle plateforme (pc ou console).



© Psyonix

La dernière étape de qualification en Pologne répartira les seize équipes qualifiées en deux groupes. Ces dernières s'affronteront alors en Round Robin. Les deux meilleurs de chaque poule seront automatiquement qualifiés pour Tokyo, les autres devant alors passer par un arbre à double élimination d'où les finalistes du Winner et du Looser Bracket se qualifieront également pour la phase finale.

Cette finale de l'Intel World Open se jouera sur deux jours, sur PC uniquement et en élimination directe !



Voici les dates importantes pour la compétition Rocket League :

Qualification en ligne : du 2 au 24 mai

Qualification en Pologne : du 11 au 14 juin

Finale de l'Intel World Open : du 22 au 24 juillet

Street Fighter V : Champion Edition



Fait rare dans la scène compétitive SFV, le tournoi se déroulera également par équipe de trois joueurs ! Comme sur Rocket League, les qualifications débuteront par deux types de tournois en ligne : un réservé aux douze nations présélectionnées par les organisateurs, d'autres dédiés aux joueurs des autres pays. Une fois encore, la Belgique devra se contenter de ce deuxième choix. Ces qualifications se joueront en élimination directe, pas le droit à l'erreur donc !



© Capcom

L'Europe n'ayant droit qu'à deux places qualificatives, il sera impératif pour nos compatriotes de remporter un des deux tournois de la zone EU.

Cette première étape de qualification enverra les meilleures équipes nationales également à Katowice pour tenter de décrocher leur ticket pour la phase finale. Notez qu'en tant que pays organisateur, le Japon aura droit à sa propre qualification fermée afin de constituer son équipe (directement qualifiée).

La phase finale de l'Intel World Open se jouera exclusivement sur PC.

Voici les dates importantes pour la compétition Street Fighter V :

Qualification en ligne : du 21 mars au 10 mai

Qualification en Pologne : du 18 au 21 juin

Finale de l'Intel World Open : du 22 au 24 juillet

Les inscriptions ouvriront le 2 mars 2020 et seront accessibles à cette adresse.