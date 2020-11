Nous y sommes ! Le circuit NumberOne de la LouvardGame va entamer sa dernière ligne droite ce soir avec le début de sa quatrième et ultime manche de la saison !

Les six meilleures équipes de l'étape précédente et deux promues du Challenger Stage vont une nouvelle fois s'y affronter pour se départager les 5.000€ mis en jeu mais aussi et surtout tenter d'y grappiller les derniers points comptant pour le classement général.



Pour rappel, les huit premiers de ce classement du Legend Stage à la fin des quatre étapes que comptaient cette saison 2020 du NumberOne auront la chance de jouer une grande finale dotée de 20.000€ de cashprize !



© LouvardGame

Pour cette quatrième étape, le format reste bien entendu identique aux précédents : une phase de poule jouée en round robin et en une manche gagnante (BO1) emmènera les six meilleures équipes vers les playoffs de la compétition. Ceux-ci se dérouleront alors dans un arbre à élimination directe (BO3).



En revanche, le NumberOne se dote d'un ambassadeur de choix pour sa dernière manche de la saison. Le Français Sébastien "krL" Pérez, ancien coach et figure bien connue de la scène Counter-Strike francophone, devrait proposer du contenu exclusif durant toute la compétition et promouvoir au mieux le NumberOne.

Parmi les équipes qui prendront le départ de ce nouveau Legend Stage, on retrouvera les ex-LowLandLions, champions en titre, mais aussi The Dice (vainqueur des deux premières manches), UBITEAM, APOLOGIS Esport, Semper Fidelis, Panthers Never Surrend, Exalty et webSPELL.

Une fois n'est pas coutume, la valse des départs et arrivées de joueurs au sein des équipes engagées devrait rebattre légèrement les cartes pour la course au podium ! Tout reste donc ouvert et la lutte fera rage en haut de tableau.



Voici déjà le programme de la première journée :

© LouvardGame

Rendez-vous donc ce mardi 10 novembre 2020, dès 19h00, sur la chaîne Twitch du tournoi pour suivre les premiers duels de cette quatrième étape !