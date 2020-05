La deuxième manche du NumberOne, le circuit CS:GO organisé par LouvardGame, débute son "Legend Stage" ce soir. Huit équipes du subtop vont s'y affronter en ligne durant plusieurs semaines afin de se partager les 5.000€ mis en jeu ainsi que de nouveaux points au classement général.

Nous vous l'annoncions en exclusivité il y a quelques semaines, LouvardGame a entamé sa longue reconversion vers l’organisation de compétitions en ligne. Forcés d’accélérer leurs plans à cause des restrictions sanitaires que notre pays connait actuellement, Philippe Bouillon et son staff vont plonger dans le grand bain dès ce soir en lançant leur premier grand tournoi exclusivement sur internet !

C'est la seconde étape du NumberOne, le nouveau circuit Counter-Strike : Global Offensive lancé par LouvardGame cette saison, qui est directement concernée puisque c'est son "Legend Stage" qui sera joué de la sorte. Ce passage en ligne va, tout simplement, remplacer la LouvardGame5.2 qui aurait dû avoir lieu au mois de mai.

© LouvardGame

Regroupant huit des meilleures structures du subtop de la discipline, il s'étendra sur sept journées de championnat où chaque équipe aura l'occasion de s'affronter et engranger des points au classement.



À la fin de cette phase, les deux derniers classés seront automatiquement relégués dans la division inférieure et remplacés pour la prochaine édition par les deux finalistes provenant des "Challengers". Les six équipes restantes s'affronteront alors au mois de juin dans une phase de play-offs jouée dans un arbre à élimination directe et au meilleur des trois manches (BO3).

Pour rappel, chaque équipe participante récolte des points pour le classement général du NumberOne d'où les huit meilleurs s'affronteront dans un ultime tournoi doté de 20.000€ et d'un ticket pour un événement majeur organisé en 2021 !

Voici la liste des huit équipes qui prendront part à cette deuxième manche :



© LouvardGame

TheDice, les champions en titre, remettront leur couronne en jeu face à Apologis Esports, Tenerife Titans, Lamiff, Clear, Epsilon Esport (ex-WonderKids) et les deux nouveaux promus Fragbox et Misterya.



Pas mal de changements au sein de ces équipes sont survenus depuis la manche inaugurale du NumberOne, ce qui devrait totalement rebattre les cartes pour la course à la victoire finale !

Voici le programme de la première journée de compétition :

© LouvardGame

Rendez-vous donc dès ce soir 19h00 sur la chaîne Twitch du Spawn Studio afin de suivre cette première journée de championnat !