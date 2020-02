Valve, l'éditeur du jeu, a annoncé cette semaine des changements majeurs concernant le circuit professionnel de Dota 2. Des ligues régionales devraient ainsi voir le jour après la finale de The International 2020.

C'est officiel, le Dota Pro Circuit va se métamorphoser pour sa prochaine saison. Soucieux de garder sa communauté concernée autour de son MOBA, Valve va mettre en place plusieurs ligues régionales permettant aux équipes de moindre calibre de prendre part au circuit professionnel de la discipline.



C'est une excellente nouvelle pour les structures du subtop qui vont enfin avoir la chance de pouvoir se développer dans un écosystème stable et plus adapté à leurs besoins. Ces ligues, moins huppées, permettront aux meilleures équipes de donner un sérieux coup en avant à leur développement, notamment grâce au 280.000$ mis en jeu dans chaque ligue régionale ! Un pas de plus vers la professionnalisation du milieu.

Le fonctionnement

L'année sera divisée en trois saisons. Chacune d'elles sera composée de six ligues régionales menant à un événement "Major" regroupant les meilleures équipes au monde. L'année sera, comme d'habitude, conclue par le traditionnel The International.

Ces ligues comprendront deux divisions : la division supérieure (huit équipes) et la division inférieure (huit équipes). Au total, ce seront 96 équipes qui prendront part à ces ligues d'un peu partout sur la planète. Un système de relégation verra les deux dernières équipes de la division supérieure redescendre en division inférieure et vice-versa. Les deux derniers de la division inférieure seront éliminés et remplacés par du sang frais venant de qualifications ouvertes.

Chacune de ces ligues durera six semaines et sera jouée en BO3 sous le format Round Robin. Les matchs seront bien entendu rediffusés sur la DotaTV. La zone Europe, comme ses voisines, aura trois jours de compétition par semaine pour la division supérieure : mardi, mercredi et samedi à partir de 18h00. La division inférieure sera, elle, jouée les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches à partir de 21h00.

Pour la saison inaugurale, Valve se chargera de placer les équipes dans les différentes divisions, notamment en fonction de l'éligibilité et de la région concernée.

Les prix

Les récompenses des différentes divisions se répartiront comme suit :

© Valve

Pour être éligible à une région, au moins trois joueurs de l'équipe devront résider dans la zone sélectionnée. Un remplaçant sera autorisé pour quatre matchs, pour autant que celui-ci ne participe déjà pas à la compétition ou alors dans une division inférieure.



Si une équipe décide de changer de zone, elle devra passer au préalable par les qualifications ouvertes et sera reversée, en cas de réussite, dans la division inférieure. Chaque lineup sera verrouillée en cours de saison, empêchant les transferts jusqu'à la période de l'intersaison, entre la fin du Major et le début de la saison suivante.

Les Majors

Chaque saison sera conclue par un "Major" réunissant les 18 meilleures équipes de toutes les régions confondues. Un prizepool de 500.000$ ainsi que des points au classement du Dota Pro Circuit seront mis en jeu. Quatre tickets seront réservés pour la zone Europe, les autres devant être gagnés à la sueur des doigts.



Ces tournois débuteront par une phase de poules jouée en BO2 et Round Robin. Les deux premiers se qualifieront directement dans le Winner Bracket de ces playoffs pendant que les quatre suivants avanceront en Lower Bracket.



Les dates

Saison 1 - Ligue d'automne: du 5 octobre au 15 novembre

Saison 1 - Major : du 7 au 19 décembre

Saison 2 - Ligue d'hiver: du 4 janvier au 14 février

Saison 2 - Major : du 8 au 20 mars

Saison 3 - Ligue de printemps: du 12 avril au 23 mai

Saison 3 - Major : du 21 juin au 3 juillet