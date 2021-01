C'est LA grande surprise de ce début d'année sur la scène esportive belge ! Alors que personne ne s'y attendait, surtout de cette manière, le Club de Bruges a officialisé un peu plus son implication au sein de l'écosystème esportif belge en annonçant le recrutement d'une équipe CS:GO.



Peu actifs jusqu'à présent sur notre scène compétitive locale, hormis en ePro League, les "Blauw en Zwarte" ont décidé de changer la donne en s'investissant pleinement dans l'esport belge.



Pour ce faire, c'est sur une discipline étonnante que l'actuel premier de notre Jupiler Pro League élargit son horizon : Counter-Strike. Souvent évité par les structures non-endémiques en raison de son caractère violent et parfois ambigu (des anti-terroristes devant empêcher des terroristes de poser une bombe en les éliminant), CS:GO a du mal à se faire une place au sein des clubs de football belge.

On se souvient notamment de l'échec du Sporting de Charleroi, en 2017, avec son équipe dédiée au FPS de Valve et alors emmenée par notre compatriote Faris "Faris" Ait Lalla.

Contre toute attente, c'est donc sur CS:GO que le FC Bruges évoluera également cette saison. L'annonce a été faite par la société belge META, au travers de sa compétition CS:GO créée en partenariat avec l'opérateur de paris betFIRST, les Elite Series.



Voici le communiqué de presse du Club de Bruges :



"Just before the turn of the year, Blauw-Zwart announced its new FIFA esporter and in 2021 it packs a new punch. Club dives deeper into the online gaming world by adding Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) to the eClubBrugge label.

In the future FCB wishes to further strengthen its position in esports by expanding the number of games.

The first step in this new adventure is participating in the betFirst Elite Series. eClubBrugge will thus reach an online community of more than 450,000 CS:GO players in our country and also spoil its own esports fans. Furthermore, our partners can expect more visibility because of the media coverage by Club Media House and the professional and personalized settings."