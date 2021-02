Le FC Bruges, club de football professionnel actuellement largement en tête de notre Jupiler Pro League, a surpris tout le monde le mois passé en annonçant l'expansion de sa branche esportive à d'autres disciplines que FIFA. C'est donc également sur Counter-Strike : Global Offensive que les "Blauw en Zwart" vont évoluer cette saison !



D'ores et déjà invité à prendre part aux Elite Series, la compétition de l'opérateur belge de paris betFIRST, le club se devait de trouver des joueurs dignes de son ambition afin de le représenter au mieux en 2021.

C'est aujourd'hui chose faite puisque le FC Bruges vient d'annoncer le recrutement des anciens MAESTRO ! La line-up, formée d'un noyau dur composé de nos compatriotes Steven "Stev0se" Rombaut, Robin "simix" Bynens et Richard "ritchiEE" Mestdagh, sera complétée par l'ajout de deux joueurs polonais : Mateusz "matty" Kołodziejczyk (ex-Izako Boars) et Mateusz "n0tice" Wolniak.

© Club Brugge eSports

Les trois Belges sont bien connus de notre scène esportive nationale. Évoluant ensemble depuis près de deux ans, ils ont écumé les plus prestigieuses équipes du pays telles que Sector One, Epsilon Esports ou encore LowLandLions. Les trois hommes ont également fait un court séjour professionnel en Espagne, chez les Tenerife Titans.

Jouant sous le nom "MAESTRO" depuis la fin de l'année 2020 et leur départ de chez LLL, "Stev0se" et ses deux compères ont fait appel à de nombreux remplaçants afin de former l'équipe de cinq la plus compétitive possible. Aujourd'hui, c'est donc sur les deux joueurs polonais que leur choix définitif s'est porté pour entamer l'aventure brugeoise.

Le Club de Bruges a réalisé une excellente opération en s'attachant les services de cette équipe. Rappelons qu'elle possède l'un des plus beaux palmarès à l'intérieur de nos frontières avec des titres en ESL Benelux Championship, en LouvardGame, en ESEA Main ainsi qu'en GameForce Masters.



© Club Brugge eSports

Le trio de base est excessivement performant sur la scène belge, mais tarde à réaliser un exploit au niveau international. Gageons que cette arrivée au sein d'un club de football belge, bien qu’inattendue, permette à l'équipe de poursuivre sereinement son évolution et ainsi continuer à tutoyer les sommets belges de la discipline.

Les prochaines échéances des cinq hommes sous leurs nouvelles couleurs débuteront le 4 février avec la Domination League, un tournoi à 20.000$ pour lequel l'équipe a été invitée par les organisateurs. La suite du programme sera chargée avec les Elite Series, l'ESL Benelux Championship et la reprise du circuit de la LouvardGame, le NumberOne.

Autant d'occasions que les joueurs devront saisir afin de donner raison au coup de poker réalisé par le Club de Bruges. Et puis, en cas de réussite, espérons que cela donne des idées à d'autres pensionnaires de Jupiler Pro League...