L'Union Royale La Louvière Centre, club de D1 Amateur, a officialisé l'arrivée de seize joueurs afin d'être la première équipe belge professionnelle à se doter d'un effectif "Club Pro" !

Si l'ensemble des clubs de football de la Jupiler Pro League possède un ou plusieurs joueurs FIFA20, il est plus rare de voir un club de division inférieure franchir le pas. C'est pourtant le pari osé qu'a fait l'URLC en s'attachant les services d'une équipe entière afin de disputer les compétitions FIFA20 jouées en mode "Club Pro".



Ce mode de jeu est très différent du un contre un classique puisque chaque joueur réel va créer son propre avatar dans le jeu et ne contrôlera que lui lors des matchs. À l'instar d'un match de football normal, ce sont donc 22 acteurs qui s'affrontent sur les terrains virtuels, chacun avec son propre joueur et son propre rôle.

Plutôt discret sur la scène compétitive internationale, le mode "Club Pro" rassemble au fil des saisons plusieurs centaines d'équipes et de joueurs, notamment grâce à l'apparition de plusieurs plateformes spécialisées. Tous les ingrédients sont donc réunis pour que le phénomène prenne de plus en plus d'ampleur dans les années à venir.

Le club de La Louvière Centre l'a bien compris et a décidé de se lancer pleinement dans l'aventure. Pour ce faire, les "Loups" ont mis toute leur confiance dans ces deux hommes : le Belge Nicolas "Al Capote" et le Français "NeoXus". En tant que managers, ils ont eu la lourde responsabilité de créer un noyau performant autour d'eux. Ils ont heureusement pu compter sur leur réseau de joueurs afin de mener à bien leur mission.



Ces derniers, défenseurs dans le jeu, n'ont pas mis longtemps à trouver chaussures à leurs pieds et le onze de base s'est très vite constitué.



© URLC eSport

Agrémentée de cinq réservistes, l'équipe est aujourd'hui pleinement opérationnelle et déjà sur tous les fronts. Elle est actuellement classée troisième du groupe 1 en EFL Final et douzième en VPG Premier South, compétition rassemblant quelques-unes des meilleures équipes d'Europe.

Avec Bestou Ws, nous tenons là notre deuxième équipe belge d'envergure sur le mode "Club Pro" de FIFA20 ! Une chance supplémentaire de voir briller un peu plus nos couleurs au sommet de la discipline.