Le terrible virus meurtrier qui s'abat actuellement sur la Chine influe dans de nombreux domaines. Le sport électronique n'est évidemment pas épargné par ce fléau.



Une nouvelle catastrophe est venue ternir un peu plus ce début de décennie : le coronavirus. Ayant pris sa source en Chine, il a déjà fait à ce jour plus de 41 victimes et le bilan ne fait que s'alourdir d'heure en heure. Outre le drame inhérent à la perte de ces innocentes victimes, ce virus a évident de l'influence dans des domaines divers et variés. La Chine et plus largement l'Asie ayant tendance à se renfermer sur elle-même afin de tenter de contenir la maladie, des dégâts collatéraux sont bien évidemment de la partie.



Le tourisme, l'économie, les soins de santé, ... beaucoup d'aspects ont été impactés négativement par ce désastre médical. À mille lieues de ces malheurs, le sport électronique est lui aussi malgré tout impacté par ce coronavirus.

Le premier changement majeur effectué à cause de la situation nous vient des WESG. La finale de la zone Asie-Pacifique, déjà reportée une première fois, devait se jouer fin février et envoyer les deux meilleures équipes en finale mondiale.

Au vu des récents événements, l'organisateur a bien légitimement annoncé qu'il annulait purement et simplement la finale APAC. Initialement prévue à Macau, sur la côte sud de la Chine Continentale, il aurait été bien imprudent de maintenir ce rassemblement de joueurs. Aucune information concernant le report de cette finale n'a encore été annoncée par le staff des WESG.



Notre compatriote, Nicolas "Keoz" Dgus, et sa structure Syman Gaming, devront donc attendre afin de tenter leur chance lors de ce tournoi de qualification.



Un autre dommage collatéral est la crainte accrue de certains joueurs ayant été en Asie récemment dans le cadre de leur carrière esportive. La grippe arrive tout doucement au stade d'épidémie sur notre continent et les symptômes, similaires au coronavirus asiatique, peuvent très vite amener à une panique générale chez certains de ces joueurs.

C'est le cas notamment de Petra "Petra" Stoker, joueuse professionnelle de CS:GO et revenant de Chine après avoir participé au NEST Pro Series avec son ancienne équipe de Beşiktaş Esport. La compétitrice a fait part de son angoisse sur ses réseaux sociaux en indiquant qu'elle ne se sentait pas en bonne santé depuis son retour d'Asie.

Heureusement, plus de peur que de mal pour l'Allemande qui souffre d'une simple infection virale.



Bien évidemment, ces bouleversements amenés à la scène esportive mondiale ne sont rien en comparaison du drame humain qu'il est occupé à se produire en Chine. Espérons que les autorités compétentes trouvent très vite une solution à ce nouveau fléau !