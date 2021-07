Les betFIRST Elites Series sont un tournoi majeur CS:GO organisé par META réunissant les 6 meilleures équipes belges de la scène CS PRO avec 15.000€ de cash prize pool à la clé.

Après le Spring Split ayant débuté le 21 février dernier et remporté par le eClub de Brugge, c'est au tour du Summer split de prendre place depuis le 15 juillet.

© Classement Spring Split

© Les 6 équipes participantes

Récapitulatif des deux premières semaines

Les 6 équipes participantes sont :

Semaine 1

eClub Brugge face à mCon esports

La première carte a été choisie par Bruges et cela s'est vite vu. Si la première mi-temps était encore assez serrée avec un 9-6 en faveur des Brugelins, en seconde mi-temps ils sont passés à un autre niveau. Sur Mirage, ils ont réussi à gagner sur le score de 16 à 7.

Sur Vertigo, mCon esports aurait dû se rattraper, mais là aussi, il y a eu un faux départ. Après 15 tours, eClub Brugge avait déjà réussi à prendre 10 points et cette avance ne s'est jamais perdue. Vertigo est de toute façon l'une des cartes les plus fortes de Bruges, donc avec une victoire 16-10 ici aussi, la victoire absolue est revenue à eClub Brugge.

La première carte choisie fut Inferno, où LLL a rapidement réussi à prendre la tête. JTF ne s'est cependant pas laissée mettre hors-jeu et a effectué une belle remontée en deuxième mi-temps pour finalement remporter la carte sur le score de 16-14.

Overpass était le prochain choix de LLL, donnant immédiatement l'idée que les Lions auraient dû gagner la première carte aussi. Avec 14-1 à la mi-temps et un score final de 16-6. Match nul donc.

KRC Genk Esports face à Sector One

Nous n'avions pas encore vu de prolongation, mais cela a vite changé. Sector One a joué contre l'ancien roster de 4Elements, qui avait trouvé un nouveau foyer au KRC Genk Esports. Dust 2 a offert un véritable spectacle de frags, où la toute nouvelle organisation des betFIRST Elite Series a gagné de justesse et a réussi à remporter la carte en prolongation avec 22-19.

Bien sûr, cette première semaine ne pouvait se terminer sans Nuke, la carte la plus jouée du premier split. Sector One a clairement montré que l'équipe n'était pas satisfaite de la première défaite sur Dust 2. La première mi-temps a donc été remportée 11-4, quelques rounds ont encore été concédés en seconde mi-temps, mais 16-9 fut le résultat final pour le deuxième match nul de la première semaine de compétition.





En raison d'un problème de roster, Sector One n'a pas pu commencer le match. Il sera décidé plus tard ce qu'il adviendra de ce dernier.

En conséquence, la seule rencontre de cette semaine vit s'affronter JoinTheForce et mCon esports.

JoinTheForce face à mCon esports sur Nuke

mCon esports a commencé du côté terro et a immédiatement gagné le gunround.

JoinTheForce a rapidement retrouvé son calme, utilisant une panoplie de tactiques différentes pour contrôler rapidement la map et laissant mCon dans le désarroi. La variation de rythme du jeu a perturbé mCon. En conséquence, JoinTheForce a finalement pu prendre le contrôle de la première carte sur un score de 16-12.

La seconde map fut Overpass. Côté terro, JoinTheForce a pu dominer le match immédiatement avec une avance de 12-3 à la mi-temps.

mCon a cependant réagit une fois en Terro qui a débuté par un gunround quelque peu bâclé des JTF. S'en est suivi 7 rounds d'affilées en faveur de mCon. Il ne restait cependant que 4 rounds à prendre côté JTF et l'équipe a finalement réussi à l'emporter 16-10.



Les JoinTheForce prennent la tête du classement provisoire.





© Classement provisoire

La suite ? Suivez la 3e semaine des betFIRST Elite Series ce jeudi 29 juillet à partir de 19h00 !

Infos sur https://eliteseries.gg/elite-series/