La deuxième saison de la compétition "Elite series by Betfirst" , qui avait vu l'équipe LowLandLions remportés la finale contrepour l'édition 2021 lors de la Made in Asia, est relancée depuis jeudi passé. Ce split se déroule en phase de groupe où les 6 équipes sélectionnées s'affronteront pendant 7 semaines pour ce premier split et au terme du deuxième split (summer), le champion sera déterminé en phase finale !Ce sont des équipes moins expérimentées qui s'affronteront mais qui peuvent aussi progresser rapidement cette saison ! Pour l'ouverture de ce split ce sont pas moins de 3 matchs qui étaient proposés durant la soirée.

JoinTheForce versus mCon LG Ultragear

Il était temps de voir si mCon pouvait rebondir après la saison dernière, car l’équipe avait affiché un niveau élevé dans le premier split, mais s'était complètement effondré pendant du second. JoinTheForce s'appuyait fortement sur l'expérience et les vieux joueurs, ce qui contraste fortement avec les jeunes joueurs qui ont rejoint les autres équipes.

Le niveau de mCon était celui posait le plus de question cette saison, mais ils ont prouvés le contraire. L'équipe a soudainement été capable de prendre l'avantage au bon moment, même si la première carte a été plus serrée que jamais. Avec 16-14, mCon a été le gagnant sur le classique Nuke.

mCon a été encore plus convainquant sur la deuxième carte overpass. Le tempo était élevé et les jeux individuels étaient encore meilleurs. Avec 16-11, mCon a pris une double victoire et cela malgré des circonstances défavorables pour l'équipe selon Maxaxe.

KRC Genk Esports versus LowLandLions

LowLandLions ont bien sûr remporté la grande finale de l'année dernière, mais certains joueurs ont changé entretemps. KRC Genk a également effectué quelques changements et la direction a laissé entendre que la route de l'amélioration serait longue. Néanmoins, l'équipe a pris un bon départ pendant la première journée de jeu.

Un match nul aurait formidable pour KRC mais un douloureux retour en arrière pour LowLandLions. C'est le résultat qui ressort des deux cartes. En prolongation, KRC Genk a réussi à remporter Inferno par un score de 19-17, après quoi LowLandLions ont eu du mal à se remettre rapidement dans le bain.

Cependant, ils ont pu faire une plus forte impression à Overpass, où les Lions se sont imposés avec un solide 16-8, le premier match nul de ce plit était donc établi !

EClub Brugge versus Sector One

Sector One était la seule équipe qui n'avait pas atteint les play-offs lors de la dernière édition des betFIRST Elite Series. L'équipe ne pouvait pas non plus commencer cette saison aussi confiant avec eClub Brugge comme premier adversaire.

Sur la première carte, Bruges a immédiatement montré ce qu'il avait à offrir, en commençant par Vertigo. Ici, il était réaliste de penser que Bruges aller gagné , mais l'équipe l'a fait d'autant plus avec un score convaincant de 16-8.

Est-ce que çeci aurait pu aller plus vite ? Bruges l'a confirmé sur la deuxième manche. Sur la carte des Sectors One, Nuke, les renards ont été largement dominés. Ritchiee s'est lancé à 200% sur la carte et a essayé d'obtenir ses multi-kills comme nous le connaissons. Avec 26 kills et une victoire 16-5, la position de numéro un pour Bruges a été confirmée. Reste à savoir s'ils peuvent gader cette position pendant toute la saison ?!

Prochains matchs

La suite dès ce jeudi 17 février avec comme matchs prévus :

19h00 : KRC GENK ESPORTS vs eClub de Brugges

vs 21h00 : LowLandLions VS MCON LG ES

A suivre sur la chaîne : https://www.twitch.tv/esportsprimecsgofr

Toutes les infos du tournoi se retrouvent à cette adresse : https://csgo.eliteseries.gg/