31 défaites successives

C'est un nouveau coup dur pour ce club de foot Allemand qui, il y a peu de temps encore, fêtait ses 30 années consécutives au sein de la Bundesliga, le championnat de football professionnel Allemand.Relégué en avril 2021 après, le club, qui avait acquis l'équipe PRO League of Legend "LCS Elements" en 2016, doit renoncer à sa place au sein du championnat d'Europe de League of Legends, son slot ayant été acquis par l'équipe Suisse BDS pour un montant deLes dettes de la structure Schalke avoisineraient aujourd'hui les 200 millions d'euros et la récente pandémie ne l'a pas aidé à sortir la tête hors de l'eau.La team BDS quant à elle, pure structure esportive, n'évoluait jusque là pas dans la sphère LoL. Avec l'acquisition de ce slot, voilà qui est chose faite. Elle entrera donc au sein du, le championnat d'Europe de League of Legends.

"L’objectif principal de Team BDS a toujours été d’évoluer aux plus hauts niveaux de la compétition et de jouer un rôle de premier plan sur la scène esportive européenne. Depuis 2019, Team BDS met un point d’honneur à créer un environnement qui permet aux joueurs d’atteindre leur plein potentiel et de remporter des titres. En ayant emmené une équipe jusqu’au plus hauts niveaux européens et mondiaux sur Rocket League et Rainbow Six Siege, BDS s’est forgé une réputation de club qui fait grandir les talents. Après avoir obtenu notre place en LFL grâce à notre titre de champions de la deuxième division française de League of Legends en 2020, nous avons à cœur d’apprendre des meilleurs au fil des années pour nous installer comme une référence dans les ligues régionales."

Nous vous le disions dans un article récent, BDS s'est récemment illustré lors des championnat du monde Rocket League RLCS X en atteignant la finale de la compétition mais en s'inclinant face à l'équipe Française Vitality.

Pour la petite histoire, la team BDS appartient à la famille Spoelberch, une des plus riches familles de Belgique, et actionnaire de AB Inbev.