La Wallifornia E-Sport Competition, initialement prévue lors du festival Les Ardentes, se jouera finalement en ligne du 13 juin au 5 juillet ! Dotée de 2.500€, elle devrait accueillir les meilleurs joueurs du pays et aura droit à deux commentateurs d'exception : Bruce Grannec et Mahmoud "Brak" Gassama !

Le festival de musique liégeois le plus connu du pays, Les Ardentes, n'a pas fait exception dans la grande vague d'annulations d'événements provoquée par la crise sanitaire qu'a traversé notre pays ces derniers mois. Heureusement pour les fans d'esport, le tournoi FIFA20 censé se jouer durant le festival, dans le cadre du Wallifornia Music, aura finalement bien lieu mais exclusivement en ligne !



Joué du 13 juin au 5 juillet 2020, il sera composé de quatre tournois de qualification ouverts aux résidents belges et français de plus de 16 ans, d'où les deux finalistes seront envoyés en grande finale. Lors de celle-ci, huit joueurs s'affronteront dans un arbre à élimination directe où chaque participant empochera une part des 2.500€ mis en jeu. L'ensemble de la compétition sera joué sur PlayStation 4 et en une manche gagnante (BO1).



Chose étonnante pour un événement belge, c'est le géant français Webedia qui sera aux commandes de l'organisation de ce tournoi ! Serait-ce une nouvelle approche du marché belge pour l'entreprise? Toujours est-il que cela va permettre aux spectateurs d'avoir des commentaires aiguisés prodigués par les deux stars françaises Bruce Grannec (multiple champion du monde sur FIFA) et son compère Mahmoud "Brak" Gassama.

Voici le programme du tournoi :

Qualification #1 : 13 juin 2020 (inscription)

Qualification #2 : 20 juin 2020 (inscription)

Qualification #3 : 27 juin 2020 (inscription)

Qualification #4 : 4 juillet 2020 (inscription)

Finale : 5 juillet 2020



© EA Sports

Quelques représentants officiels des clubs de Pro League sont d'ores et déjà inscrits à la première qualification : Anthony "REGO" Rocchetti (Excel Mouscron), Matthias “Matthax” Rousselet (Sporting de Charleroi), Quentin "ShadooW" Vande Wattyne (Standard de Liège), ...

Si vous souhaitez participer à l'aventure, ne tardez pas à aller vous inscrire car les places sont limitées !