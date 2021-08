Les VCT Masters se dérouleront du 10 au 19 septembre à Berlin, en commençant par une phase de groupe du 10 au 17 septembre. Le bracket final clôturera l'événement les 18 et 19 septembre.

En principe, le tournoi aurait du se dérouler comme expliqué sur ce trailer, avec 4 groupes de 4 équipes dont les régions d'origine auraient été distribuées uniformément. En BO3 pour les qualifications et BO5 pour la finale.

Mais suite à des protestations des joueurs sur le format choisi, l'organisation a décidé de modifier la structure du tournoi et a publié cet erratum :









On en saura donc davantage dans les jours à venir sur le format final choisi par Riot.



On saluera au passage cette décision d'écouter la communauté et les joueurs.