Le site HLTV, plateforme incontournable de la scène compétitive de Counter-Strike, a dévoilé hier soir l'identité du joueur qui a atteint le haut de son classement pour l'année 2020. Ces "rankings" sont considérés par la communauté mondiale comme étant la référence du genre, aussi bien pour les équipes qu'au niveau individuel, et peuvent changer une carrière à tout jamais !

C'est la plus haute distinction individuelle qu'un joueur peut espérer remporter à ce jour et les prestigieux noms des élus de ces dernières années témoignent de la qualité de cette dernière : Christopher "GeT_RiGhT" Alesund (2x), Olof "olofmeister" Kajbjer, Marcelo "coldzera" David (2x), Aleksandr "s1mple" Kostyliev (2x) et donc désormais Mathieu "ZywOo" Herbaut (2x).



Un seul Belge a fait partie de ce classement ces dix dernières années : Adil "ScreaM" Benrlitom. Notre compatriote a en effet terminé septième en 2013 à l'époque de VeryGames et neuvième en 2016 lors de son passage chez G2 Esports.

La prestation de "ZywOo" est d'autant plus remarquable que c'est le premier joueur français a avoir remporté ce titre et à réaliser le doublé. Le tout en seulement deux années passées en tant que joueur professionnel ! C'est donc un sans-faute que le jeune homme réalise depuis son accession au haut niveau !



Il est vrai que le joueur a à nouveau ébloui la scène de son talent tout au long de l'année 2020. Ses statistiques parlent d'ailleurs pour lui :

© HLTV

À seulement 20 ans, le Français affole déjà tous les chiffres et semble inarrêtable dans sa progression ! Mais ce dernier n'oublie pas pour autant ses coéquipiers et a tenu à rendre hommage à notre compatriote Nabil "⁠Nivera⁠" Benrlitom. Le lauréat prédit un bel avenir au frère de "ScreaM" et parie sur son accession au top 20 cette année, cinq ans après son aîné !

"Je pense que Nabil a tout pour devenir un grand joueur. Il vient de nous rejoindre, mais il apprend très vite. Il est déjà très fort et il se renforce rapidement. C'est un joueur très polyvalent et complet qui peut jouer avec l'AWP et avec les rifles, et qui peut occuper presque toutes les positions. Je pense qu'il a une chance d'être dans le top 20 en 2021 !" a-t-il déclaré à propos du jeune Belge.



"ZywOo" va maintenant se lancer corps et âme à la poursuite d'un troisième titre de meilleur joueur du monde, ce qui serait une première dans l'Histoire de Counter-Strike !