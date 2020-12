La fin de 2020 arrivant à grands pas, les éditeurs de jeux compétitifs se pressent pour clôturer leur saison esportive. Ce week-end, c'était au tour du géant américain Blizzard Entertainment de mettre la cerise sur le gâteau de son année "Hearthstonienne" en organisant son traditionnel championnat du monde de la discipline.



Malheureusement, cette édition 2020 a subi les affres du coronavirus et a dû être jouée exclusivement en ligne. C'est dommage, surtout lorsque l'on connait la propension de Blizzard à créer des scènes incroyables pour ses différents événements.



Hearthstone Inn-Vitational à la BlizzCon 2017 © Blizzard Entertainment

Peu importe les conditions, l'éditeur avait à coeur de clôturer sa saison 2020 en beauté en proposant un championnat du monde, certes remodelé, mais aussi attractif que possible pour les nombreux fans de la licence.

C'est donc ainsi que les huit meilleurs compétiteurs de la planète sur Hearthstone se sont donnés rendez-vous ce week-end pour tenter de décrocher le titre de champion du monde 2020 de la discipline ainsi qu'une part des 500.000$ mis en jeu !



Malheureusement, aucun de nos compatriotes ne faisait partie des huit finalistes. Notre meilleur représentant actuel sur le jeu, Michaël "Maverick" Looze (Solary), sort d'une saison compliquée avec son départ de la Team Vitality mais aussi et surtout à cause du nouveau format compétitif employé par Blizzard pour ses événements majeurs.

© Blizzard Entertainment

Parmi ces huit participants, on a pu y retrouver de multiples champions de manches du circuit Grandmasters d'Hearthstone dont le Tchèque Jaromír "Jarla" Vyskočil et le Russe Vladislav "SilverName" Sinoto, tous deux représentant l'Europe dans la compétition.

Les joueurs ont d'abord été divisés en deux groupes de quatre afin de s'y affronter dans un arbre à double élimination d'où les deux finalistes se qualifiaient pour l'ultime étape de ce championnat du monde.

Cette première phase de poules a déjà été fatale aux Chinois Wu "XiaoT" Juwei et Fan "Syf" Yilun, à l'Américaine Luna "bloodyface" Eason ainsi qu'au Thaïlandais Poramet "Bankyugi" Putchakarn.

En revanche, pas de souci pour nos deux Européens, le Canadien Jerome "Monsanto" Faucher et le Japonais Sato "glory" Kenta. Ces quatre-là se sont tous retrouvés en demi-finale de cet Hearthstone World Championship 2020 !



© Liquipedia

Le premier match de ce carré final a opposé "glory", vainqueur cette année de la première saison des Grandmasters dans la zone Asie-Pacifique, à "Monsanto", champion en titre de la deuxième saison des Grandmasters en Amérique. Malgré avoir persisté avec son deck "Chasseur de démons" dans les deux dernières manches de ce BO5, le Canadien va subir la foudre de la part de son adversaire et s'incliner sèchement 0 à 3 !

Dans l'autre rencontre, c'est "Jarla" qui s'est imposé 3 à 1 face à "SilverName", et ce, malgré la perte de la première manche.

C'est un duel au sommet qui a donc animé cette grande finale des Hearthstone World Championship 2020. Le champion européen s'est dressé face au champion asiatique et comptait bien ramener la coupe à la maison. Malheureusement pour lui, et malgré un départ canon avec son deck "Paladin" et le gain de la première manche, c'est le Japonais qui sortira vainqueur de la rencontre.



Celui-ci a donc été sacré champion du monde 2020 d'Hearthstone et empoche au passage la modique somme de 200.000$ ! Le Japonais intègre également le Hall of Champions de la discipline aux côtés d'autres grands noms.