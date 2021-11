Alors que League of Legends a fait ses débuts dans l'environnement olympique en 2018 dans le cadre d'une démonstration regroupant 6 autres jeux, Dexerto nous apprend aujourd'hui que des négociations sont en cours pour officialiser LoL comme discipline officielle.", a déclaré Aletaha, responsable mondiale de League of Legends, à Dexerto

D'après le site, les discussions pour que ceci devienne réalité n'en sont encore qu'au début, et il s'agit là d'un processus pour que l'esport dans son ensemble soit considéré comme discipline olympique.



Récemment, le conseil olympique d'Asie avait indiqué que l'esport ferait ses débuts aux JO 2022 via un communiqué de presse et que des médailles seraient distribuées.

Arena of Valor Asian Games Version Dota 2 Dream Three Kingdoms 2 EA SPORTS FIFA branded soccer games HearthStone League of Legends PUBG Mobile Asian Games Version Street Fighter V

Pour autant, ceci ne fait pas de l'esport une pratique Olympique à part entière, mais seulement une entrée en matière qu'il faudra officialiser à l'avenir pour peut être voir cette pratique faisant partie intégrante des JO 2028 qui doivent se tenir à Los Angeles.





Nuls doutes que le succès des futurs évènements en termes de prestations aux JO influencera certainement la décision du CIO (NDLR : Comité Internation Olympique)

