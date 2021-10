L'ASBL "Le GRAIN" est une association d’éducation permanente qui poursuit l’émancipation des milieux populaires par la voie de l’éducation. Elle organise une conférence sur le thème des jeux vidéo et le phénomène d'addiction ou encore de "hardcore gaming".



Beatrice Bosschaert, coordinatrice et chercheuse pour l'ASBL nous en décrit le contenu :

Conférence "Le jeu vidéo, source d’addictions ou de compétences ? : Regards croisés"

"La crise sanitaire a incontestablement accentué les usages du jeu vidéo. Les services de soutien à la jeunesse et à la parentalité reçoivent - de plus en plus souvent - des parents inquiets à propos de la pratique intensive des jeux vidéo de leur ado.

Passer la nuit à jouer, négliger l’école afin de combler le manque de sommeil ou pour poursuivre une partie sont alors perçus, par les parents et les professionnels, comme les symptômes de potentielles addictions. Les répercussions sur la scolarité et les sociabilités étudiantes préoccupent les adultes qui méconnaissent bien souvent ces pratiques numériques.

Pourtant, en quatre décennies, le jeu vidéo est devenu une des premières industries culturelles au niveau mondial. Derrière les écrans fourmille une vie sociale très active. On y découvre des profils de joueurs extrêmement diversifiés.

S’interroger sur les raisons qui poussent les « hard gamers » à jouer de nombreuses heures par semaine et ce qu’ils en tirent comme bienfaits, prend dès lors tout son sens. Ces jeux sont souvent coopératifs et demandent vitesse, adaptation et coordination de la vie collective. Les compétences développées via la pratique vidéoludique peuvent nous surprendre."

Au programme :

Une rencontre entre Olivier Servais, anthropologue des sociabilités numériques et Thomas Gaon, psychologue clinicien, spécialiste des relations entre les adolescents et les jeux vidéos. Le premier a suivi une guilde de joueurs de World of Warcraft pendant près de 10 ans. Le second développe des stratégies innovantes dans un hôpital parisien (Marmottan).

Leurs interventions seront suivies d'un débat avec les professionnels (Travailleurs sociaux, psychologues, éducateurs...), les parents et les étudiants présents.

Détails pratiques :

8 Octobre 2021 - 14H00>17H00 - Auditoire Montesquieu 1, place Montesquieu à Louvain-la-Neuve

Inscriptions: http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=677:colloque-8-octobre-2021&catid=17&Itemid=185

Pour ceux qui ne pourraient pas se rendre à la conférence, elle sera enregistrée et rediffusée sur www.legrainasbl.org.